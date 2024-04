Con Cuba socialista!

La Rete dei Comunisti insieme all’Associazione Nazionale Di Amicizia Italia-Cuba ha co-organizzato dal 13 al 21 aprile una serie di incontri in Italia con Ramon Labañino Salazar, un compagno dirigente cubano, attualmente vice-presidente dell’ANEC (Associazione degli Economisti di Cuba) ed ex prigioniero politico negli USA per 16 anni a causa dell’attività condotta per neutralizzare il terrorismo anti-cubano.

É uno dei “Cinque Eroi cubani”.

L’iniziativa ci da la possibilità di rimettere al centro la solidarietà internazionalista con l’esperienza socialista cubana contro il blocco economico imposto dagli USA ed i tentativi contro-rivoluzionari messi in atto dalla “Mafia di Miami”.

Vogliamo altresì rimettere al centro l’attuale ruolo di Cuba nel mondo multipolare a fianco delle liberazione dei popoli, in primo quello palestinese, oltre all’aiuto internazionale che il Paese Socialista ha fornito e fornisce, attraverso le sue brigate di personale medico-infermieristico di circa 50 mila professionisti in 60 paesi – anche in Italia – secondo il principio “Medici, non bombe!”.

Ramon è conosciuto nel nostro paese anche grazie alla traduzione del suo diario di prigione. “Uomo del Silenzio”, di cui Luciano Vasapollo ha curato l’edizione italiana per le Edizioni Efesto e per il volume “Yo Soy Fidel!”, a cura di Vasapollo e Labanino, che raccoglie una serie di saggi sull’attualità del pensiero economico e politico di Fidel Castro, presentato nel 2017 in Italia dai due co-curatori.

Ramon impersona la coerenza di un rivoluzionario che ha difeso l’esperienza socialista cubana – è Eroe della Repubblica di Cuba – ed ha materialmente contribuito allo sviluppo della transizione socialista nel suo ruolo di ricercatore nel solco del comandante Fidel Castro.

Un appuntamento importante che siamo felici di avere co-organizzato con l’Associazione Nazionale Di Amicizia Italia-Cuba.

Le iniziative si terranno il 13 aprile a Roma, il 15 aprile a Napoli, il 16 a Bari, il 18 aprile a Pisa, il 19 a Bologna, ed il 21 a Torino. Luoghi e orari verranno comunicati al più presto.

