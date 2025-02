Achille Occhetto’s story

Achille Occhetto, intervistato sullo scambio di accuse Mattarella-Russia, ha dato ragione al presidente italiano. Chiosando anche che “la Storia non mente“.

In effetti è difficile cancellare del tutto quel che si è combinato nella vita, specie se sei stato un uomo politico di primo piano per un lungo periodo.

Achille Occhetto, da segretario in carica del Partito Comunista Italiano, nel giugno del 1989 si recò negli USA per incontrare segretamente i portavoce dell’élite finanziaria come il presidente di Seagram e di DuPont, Edgar Bronfman, ed il banchiere massone, David Rockefeller.

Subito dopo l’Unità smise di parlare della CIA come di un oscuro gruppo di spie che progettavano destabilizzazioni e colpi di stato e iniziò a descriverla come un think-tank di intellettuali. In quel periodo Occhetto tenne diverse riunioni segrete al Council on Foreign Relations (CFR) di New York offrendosi come partner junior.

Il 12 novembre 1989 il segretario del Pci Occhetto a sorpresa annunciò la volontà di cambiare nome e sostanza al Partito Comunista. Iniziò così il percorso che portò il 3 febbraio 1991 allo scioglimento del più grande Partito Comunista d’Occidente e alla sua trasformazione nel Partito Democratico della Sinistra.

* Fonte: cablo wikileaks/Italia



