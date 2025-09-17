Fermiamo le complicità del governo con il genocidio in Palestina

Venerdì 19 settembre alle ore 18 appuntamento al Pantheon. Con la Flotilla mobilitiamoci verso lo sciopero generale.



L’entrata dell’esercito israeliano a Gaza, impone di mobilitarsi ancora una volta contro il governo Meloni per fermare il sostegno a Israele e la complicità con il genocidio del popolo palestinese.

Denunciamo allora la connivenza e le scelte di questo governo, che continua a sostenere impunemente Israele, aumentare la spesa militare e rafforzare la politica bellicista dell’UE e della NATO, mentre taglia i servizi pubblici e la spesa sociale.

Le mobilitazioni a sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla stanno dimostrando che è possibile opporsi a tutto ciò.

I portuali genovesi del CALP e dell’Unione Sindacale di Base hanno convocato lo sciopero generale per la giornata di lotta del 22 settembre e in tantissimi settori del mondo del lavoro e della società stanno rispondendo alla chiamata. Saranno i lavoratori, gli abitanti dei quartieri popolari e gli studenti a rimettere al centro della politica le vere esigenze dei popoli, a fianco della Palestina e contro l’imperialismo, ma anche per i diritti negati in questo Paese.

Oggi è sempre più necessario la fine del genocidio in Palestina, l’apertura immediata di corridoi umanitari, sanzioni e la rottura di ogni accordo politico, diplomatico, istituzionale e commerciale con Israele, che si dimostra uno stato terrorista e pericolo per l’umanità. La mobilitazione non si ferma e ci prepariamo anche alla manifestazione nazionale del 4 ottobre.

Di fronte all’entrata a Gaza, il silenzio del governo Meloni dimostra ancora una volta la corresponsabilità con quello che sta avvenendo, che si collega alle parole che esponenti dell’esecutivo e la stessa premier hanno espresso sulla missione umanitaria della Flotilla.

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: se non si ferma il genocidio in Palestina, se attaccheranno la Flotilla, bloccheremo tutto.

Prime adesioni:

Potere al Popolo

Unione Sindacale di Base

Movimento per il diritto all’ abitare – Roma

Rete antisionista per la Palestina Roma

Cambiare rotta

Movimento Studenti Palestinesi in Italia

Comunità Palestinese di Roma e Lazio

Associazione dei Palestinesi in Italia

Comitato di Solidarietà con la Palestina in Terzo

Arci Roma

Osa

Cred

Osservatorio Repressione

Associazione Nazionale Per la Scuola della Repubblica

ASIA USB

Rete dei Comunisti

Contropiano

Partito Comunista Italiano

Patria Socialista

Comitato pace e non più guerra

Donne de borgata

Macchia Rossa

Rete No War

Ecoresistenze

Statunitensi per la pace e la giustizia

Balia dal Collare

Pietralata Unita

17 Settembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO