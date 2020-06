Napoli. Le vite di periferia contano!

Quanto conta la vita di un ragazzo!?



Martedi prossimo con un’assemblea pubblica alle 18 alla piazza della Cumana di Montesanto e Venerdi in piazza Carità, ci mobiliteremo per chiedere Verità e Giustizia per Ugo Russo.

Nella notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo Ugo è stato ucciso a soli 15 anni con tre colpi di pistola da una carabiniere fuori servizio durante il tentativo di rapina di un orologio con un’arma giocattolo. Quello che pensiamo in tante e tanti è che con tre spari, anche da distanza ravvicinata, ad Ugo a soli 15 anni è stata applicata la pena di morte senza appello!

Dopo più di 100 giorni non è arrivato ancora il risultato ufficiale dell’autopsia (anche se la relazione dei periti di parte non lascia molti dubbi…).



Queste iniziative nascono per chiedere verità e giustizia sugli avvenimenti tragici di quella notte, ma anche per mettere in discussione tutto quello che va messo in discussione perché non succeda mai più e perché gli scugnizzi nei nostri quartieri abbiano davvero le possibilità di costruirsi un futuro diverso.

Chiediamo a tutte e tutti di partecipare e dare una mano a costruirle.

Davide, Ugo… le vite dei ragazzi nei quartieri popolari contano!

30 Giugno 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO