Il viaggio dei rifiuti da Roma all’area metropolitana di Napoli

A proposito dell’ “ultima” notizia riguardo all’intenzione della città metropolitana di Napoli di farsi carico dei rifiuti di Roma, sarebbe bene sottolineare che non è proprio una novità, e che i comitati non sono proprio quelli del No ad oltranza, o quelli che non tengono niente da fare.

Sia come comitato KOSMOS che come Potere al Popolo Giugliano, abbiamo provato ad accendere l’attenzione su questo investimento di 40 milioni per gli impianti a Giugliano, già pubblicato ad aprile, la domanda nasceva spontanea: perché costruire nuovi impianti quando ne abbiamo a sufficienza e sono pure gestiti male?

Si perché da noi il problema non sono solo gli impianti, a prescindere dalla loro natura, ma la pessima gestione: abbiamo depuratori che non funzionano, stir che lavorano a metà, impianti per lo smaltimento dell’umido che si bloccano di continuo per materiale non idoneo, altri che emettono odori nauseabondi in una misura tale da espandersi per chilometri, lo stesso inceneritore di Acerra, non ha mai funzionato correttamente…

Tutti a cadere dal pero, tranne chi da anni segue tutte le manovre assassine che stanno uccidendo i nostri territori.

A cosa pensavate che servissero i nuovi impianti programmati su Giugliano?

Addirittura con i fondi del Recovery Found! In un paese che avrebbe bisogno di tutto: dai presidi sanitari, alle bonifiche, dalla messa in sicurezza delle scuole e delle strade, un paese che avrebbe bisogno di un restauro e adeguamento della rete fognaria, trasporti, infrastrutture…

Si è invece pensato bene di continuare la tradizione, di insistere e perfezionare il disegno diabolico di discarica universale.

Non mi coinvolge la polemica sul luogo,

“Né qui né altrove”, è sempre stato il nostro motto, perché altrove c’è gente come noi , ci sono magari i nostri figli che abbiamo fatto tanto per farli andare via da questo inferno.

Il ciclo dei rifiuti va rivisto e adeguato a quello che sono i tempi, tempi che ci chiedono impianti per il recupero massiccio dei materiali e la loro trasformazione, tempi che non hanno più spazio per le emissioni inquinanti prodotte dalla combustione dei rifiuti, siamo saturi.

Quindi non basta dire : Qui no!

È ora di imparare a guardare lontano, e osare chiedere Rispetto per la vita e per l’ ambiente !

Gli strumenti ci sono, ci vuole volontà politica, ci vuole il coraggio della gente che scende e pretende di vivere , e non solo per se.

Andiamo a dire noi come vorremmo fossero impiegati i soldi del Recovery Found, quali sono le nostre esigenze e le priorità; in regione, città metropolitana, comune, perché anche stavolta fanno finta di non capire.

Nessuna delega, nessuna fiducia.

MOBILITAZIONE GENERALE!

