Napoli. Giovedi arriva Calderoli, convocata manifestazione contro l’autonomia differenziata

Giovedi 9 novembre al palazzo della Regione a Napoli, il presidente De Luca e il ministro leghista si vedranno per discutere dell’autonomia differenziata.

Dal 2001, con la riforma del titolo V della costituzione, anche le regioni a statuto ordinario possono chiedere di ampliare le proprie competenze in 23 materie, tra cui ci sono: il lavoro, la tutela della salute, l’istruzione, le attività culturali e l’energia. La Campania è l’unica regione del sud ad aver chiesto l’autonomia differenziata.

Se in un primo momento, il presidente De Luca aveva fortemente criticato la bozza Calderoli, ieri ha annunciato che “la linea della Campania è stata accettata, cioè prima di definiscono i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, per tutta Italia e poi si definiscono i poteri”. Di fatto, De Luca si è prima spacciato per difensore del Sud, per poi passare dall’altra parte.

Saremo in piazza per manifestare la nostra contrarietà all’autonomia differenziata. Questa riforma, infatti, porta l’Italia verso il federalismo, avvantaggiando i territori più ricchi e snaturando la Costituzione.

All’articolo 3, la legge fondamentale dello Stato afferma che tutti i cittadini sono uguali.

L’autonomia non darà maggiori diritti, ma renderà ancora più difficile la vita degli abitanti delle regioni meridionali, da sempre penalizzati dalla spartizione dei fondi, che fin ora hanno sempre seguito il criterio della spesa storica.

L’assicurazione sulla definizione dei Lep entro 6 mesi non basta, perché è l’idea stessa di differenziare i poteri dei territori ad allargare la forbice delle diseguaglianze.

Potere al Popolo partecipa al presidio organizzato da USB Campania alle 14 davanti alla sede della Regione di Palazzo Santa Lucia, in occasione della visita del ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli.

