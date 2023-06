Napoli. Più diritto all’abitare, meno affitti turistici. Oggi in piazza

La continua apertura di nuove “case vacanza” a Napoli e il mancato governo del boom turistico significa aumento degli affitti e degli sfratti, chiusura dei negozi di prossimità, stravolgimento della città.

Nessuno tra governo, regione e comune si è finora davvero assunto le sue responsabilità.



Il 7 giugno saremo in piazza per chiedere:

– Un regolamento Partecipato contro l’aumento di case vacanza

– Politiche pubbliche per la casa e contro il caro affitti

– Stop alla speculazione, basta AirBnb

– Stop sfratti (diecimila quest’anno!)

– Alloggi per gli/le student*

– Spazio pubblico libero dall’invasione senza limiti di tavolini

Resta Abitante della città

Adesioni:

Rete Set_Napoli

Campagna per il Diritto all’abitare

Mi Riconosci_Napoli

Rete Beni Comuni

Asia Usb

Unione Inquilini_Napoli

Marelibero Napoli

ADI Associazione dottorandi e dottori di ricerca

Collettivo Autorganizzato Universitario

Link Napoli Sindacato Universitario

UDS Campania

UDS Napoli

Fridays For Future Napoli

Comunità Slow Food del centro storico di Napoli

Rete Sociale No Box

Ex Opg – Je so pazz

Sgarrupato/Damm

Scugnizzo Liberato

Lab Zer081

Lab. Ska

Asilo

Giardino Liberato Materdei

Mezzocannone Occupato

Lab. Ecologista Climax

Nudm Napoli

Lab. Iskra

Movimento Disoccupati 7 Novembre

Coordinamento Le Scalze

Coordinamento Parco sociale Ventaglieri

Si-Cobas Napoli

Legambiente Centro Antico

Italia Nostra_Napoli

Legambiente Iride

Legambiente Parco Letterario Vesuvio

Animal Save Napoli

Ugs Napoli

Fiab Napoli

FreeAssange Napoli

Civico 7 Liberato

