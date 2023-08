Napoli Est. Dal Comune nessuna soluzione sull’inquinamento. Pap continua il controllo popolare

Come avevamo annunciato, questa mattina, abbiamo partecipato al consiglio della VI municipalità. Al centro della discussione, c’erano i problemi di inquinamento, che quotidianamente vivono i quartieri Barra, San Giovanni e Ponticelli.

Dalla riunione, è emerso che l’amministrazione, ad ogni livello, non ha idea di come fornire soluzioni alle criticità ambientali di Napoli Est, nel breve tempo.

Da un lato, l’assessore alla salute e al verde Santagada ha detto chiaramente che non ci sono fondi né per la rimozione dei rifiuti – operazione per cui bisognerebbe aspettare gare e bandi, visto che la società partecipata dal comune, Asia, ha chiesto 5 milioni – né tanto meno per le bonifiche, per le quali la competenza sarebbe dell’assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile Edoardo Cosenza.

Vista l’assenza di misure e risposte concrete, una parte degli attivisti ha lasciato la seduta. Potere al Popolo continuerà dal basso, a fare controllo popolare, per fare pressione sull’amministrazione e trovare delle soluzioni immediate all’inquinamento della periferia Est, diventato insostenibile.

