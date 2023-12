Giugliano. Fermiamo la svendita dell’acqua pubblica. Giovedi tutti al Comune

Giovedi 14 dicembre, alle ore 15.00 nella sede della casa comunale di Giugliano, con il consiglio di distretto di Napoli nord dell’E.I.C. ente idrico campano, si consumera’ un atto contro la volonta’ popolare del referendum 2011 su l’acqua pubblica.

Il referendum ha sancito che l’acqua non puo’ essere elemento di mercato e che con essa non si possa fare profitto.

Ci sara’ invece l’affidamento di gestione privatistica. Un grande regalo agli speculatori di chi vuole lucrare su l’acqua.

I sindaci convocati che sono i rappresentanti diretti del territorio devono avere un momento di sussulto contro questa angheria antidemocratica e antipopolare. E non essere semplici esecutori di direzioni politiche governative che vanno in controtendenza degli interessi popolari. Chiamiamo pertanto tutti i cittadini che hanno a cuore la difesa dell’acqua pubblica ad essere presenti giovedi 14 dicembre presso il Comune di Giugliano per esprimere la condanna a questo nuovo provvedimento vessatorio.

