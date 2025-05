Giugliano. Non si vive di … sole elezioni

Quando nel 2018 lanciammo Potere al Popolo! l’intento era quella di unire tutte le lotte sociali sviluppatesi sul territorio, creare uno spazio di partecipazione cittadina per convogliarle in un’unica forza politica alternativa attenta agli interessi della maggioranza dei cittadini: lavoratrici e lavoratori, studenti e studentesse e disoccupati, e non agli interessi di una minoranza di privilegiati che governa da anni la città.

È e sarà sempre questa la nostra prerogativa: incentrare l’azione politica su forze e temi concreti e non su promesse elettorali, scambi di favori e interessi personali. La nostra convinzione è che la politica deve servire a costruire una vita migliore per tutte e tutti. A partire innanzitutto da chi nella nostra comunità sta peggio.

Qualsiasi politica che non metta le persone in grado di essere libere, autonome, che vuol dire non solo non soffrire la fame o il freddo, o non essere ricattate o oppresse, ma anche potersi dedicare a sviluppare le proprie passioni, i propri piacere, decidendo insieme agli altri cosa è meglio per tutte e tutti – qualsiasi politica che non lavora per questo, va rifiutata con forza.

Ci sembra in tal caso sottolineare come le passate amministrazioni – nessuno escluso – hanno completamente aggirato questo dovere, incentrando ogni azione su interessi personali; le numerose indagini non sono un caso, lo spettro del commissariamento non è un caso. Inoltre le scelte dei candidati dimostrano chiaramente che non esiste una visione politica coerente e precisa; sono numerosi i cambi di posizionamento e di casacca tra le due coalizioni, liste di centrosinistra piene zeppe di soggetti di centrodestra e viceversa.

Consapevoli di questo, negli ultimi anni abbiamo portato avanti numerose battaglie: dalla riapertura della biblioteca comunale, all’evento musicale negli spazi esterni alla metropolitana, alle proiezioni dei film in collaborazione con l’associazione Soul Palco, al festival organizzato da Contropiano presso la Villa Comunale, alla lotta per la casa degli abitanti di via Bosco Casacelle, alla lotta contro gli impianti di smaltimento rifiuti inquinanti, alla lotta al fianco degli studenti e delle studentesse del Marconi che chiedevano una scuola sicura in termini di edilizi.

Battaglie che ci hanno dimostrato ancora di più che non è vero che in questa città nessuno fa niente, non è vero che non si combattono le ingiustizia ma invece c’è una forte volontà a non adeguarsi alle scelte politiche adottate, a non accettare le condizioni di vita che ci vengono imposte dall’alto. Una volontà che va organizzata socialmente e culturalmente – prima di poter essere potenziale – a tal punto da costruire un’alternativa anche all’interno del consiglio comunale e dell’amministrazione della città.

Sappiamo bene, però, che la costruzione di una vera rappresentanza popolare non si costruisce in pochi mesi ma attraverso un processo lungo e partecipato. Ed è per questo che abbiamo deciso di non prendere parte a questa tornata elettorale, preferiamo investire energie e risorse volte a rafforzare la nostra presenza sul territorio, aprendo una fase di discussione volta a costruire un progetto di governo del comune fondato sulla democrazia partecipata, sulla riappropriazione dei beni e degli spazi pubblici, sulla trasparenza e il controllo popolare del governo della città.

AI NOSTRI POSTI CI TROVERETE!

