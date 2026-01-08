Festeggiamo 9 anni di Civico 7 Liberato!

Festeggiamo insieme 9 ANNI di Civico 7 Liberato!

Da quei primi giorni del 2017 ad oggi a Napoli sono cambiate tante cose: cambiate le amministrazioni, accelerati i processi di valorizzazione e svendita dell’area metropolitana, chiusi sempre più gli spazi democratici.

Ma noi siamo ancora qui! A resistere ed organizzarci.

PROGRAMMA

ORE 18.30

-Assemblea pubblica: DIFENDIAMO GLI SPAZI NELLA CITTÀ NEGATA!

-Presentazione dei workshop & laboratori 2026

ORE 20.30 Live music con:

// SPYRAL @thespyralofficial

// KALEDO @kaledo_mtl

// 55 VINYL SELECTION @55_soundsystem

*ART MARKET nel corso della serata

*Grafica e artwork in copertina by @laprecarietart

