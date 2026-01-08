Festeggiamo 9 anni di Civico 7 Liberato!

Festeggiamo insieme 9 ANNI di Civico 7 Liberato!
Da quei primi giorni del 2017 ad oggi a Napoli sono cambiate tante cose: cambiate le amministrazioni, accelerati i processi di valorizzazione e svendita dell’area metropolitana, chiusi sempre più gli spazi democratici.
Ma noi siamo ancora qui! A resistere ed organizzarci.
PROGRAMMA
ORE 18.30
-Assemblea pubblica: DIFENDIAMO GLI SPAZI NELLA CITTÀ NEGATA!
-Presentazione dei workshop & laboratori 2026
ORE 20.30 Live music con:
// SPYRAL @thespyralofficial
// KALEDO @kaledo_mtl
// 55 VINYL SELECTION @55_soundsystem
*ART MARKET nel corso della serata
*Grafica e artwork in copertina by @laprecarietart
