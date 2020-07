Bologna. Giovedi conferenza stampa di protesta sotto al Rettorato. Gli studenti non mollano

Il 16 Luglio alle ore 15.00, gli studenti bolognesi, saranno davanti alla sede del Rettorato dell’Università di Bologna in via Zamboni 33 per una conferenza stampa.

Gli studenti della rete universitaria Noi Restiamo scrivono in una nota consegnata alla stampa che “Questo evento sarà l’occasione per fare il punto sulle mobilitazioni che abbiamo portato avanti fin dai primi giorni del lockdown, per denunciare il rifiuto da parte di tale istituzione di sostenere gli studenti duramente colpiti dal lockdown e in tal modo di tutelare il diritto allo studio, ma sarà anche un momento di rilancio di queste mobilitazioni in vista di un semestre che si annuncia già da ora insostenibile per molti di noi.

Chiederemo, ancora una volta, una vera moratoria sulle tasse, per molti ormai insostenibili, una vera politica di edilizia residenziale pubblica per gli studenti e un accesso equo alle borse di studio, ancora agganciate a criteri di merito e di reddito totalmente inadeguati alla situazione.

Crediamo che per fare tutto ciò siano necessarie soluzioni strutturali, e non soluzioni spot, per invertire il processo di esclusione elitaria che da anni l’Università porta avanti in questa città”.

