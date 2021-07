Marta Collot: “Il ministro Bianchi? Ospite sgradito a Bologna..”

Ieri sono stata al presidio organizzato dagli studenti e dalle studentesse di OSA per contestare il ministro Bianchi che oggi era in visita a Bologna nel contesto di Repubblica delle Idee, palco utilizzato da molti per darsi una patina progressista.

Il modello di scuola portato avanti da Bianchi e dal governo Draghi è perfettamente in continuità con il modello classista costruito negli ultimi trent’anni. Un modello basato sulla competizione tra scuole e tra studenti, in cui la formazione viene letteralmente piegata agli interessi del mercato del lavoro.

Il modello delle “competenze”, del curriculum scolastico e dell’alternanza scuola-lavoro in cui gli studenti vengono indottrinati a un futuro di precarietà. una scuola dove si rischia la vita, come ci dimostrano i troppi casi di crolli delle scuole o il recente caso dello studente bresciano precipitato da 5 metri mentre era in alternanza.

Dopo più di un anno e mezzo di pandemia, in cui le fabbriche sono rimaste aperte e le scuole chiuse, i limiti di questo modello sono venuti definitivamente a galla, lo dimostrano i 200.000 insegnati precari e i 200.000 studenti che a settembre abbandoneranno la scuola.

Contro la scuola delle disuguaglianze serve rimettere al centro il ruolo della scuola pubblica come strumento di emancipazione e formazione di un sapere libero e critico.

