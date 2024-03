Ravenna. Venerdi prossimo manifestazione contro gli abusi della polizia

Negli scorsi giorni nella nostra città due ragazzi sono stati multati, malmenati, arrestati e denunciati da 8 poliziotti perché stavano ascoltando della musica in una piazza pubblica nel centro della città.

Purtroppo non siamo stupiti: è da anni che perquisizioni arbitrarie, identificazioni, multe, abusi e intimidazioni da parte della Polizia sono all’ordine del giorno a Ravenna e non solo, ricordiamo il caso del lavoratore migrante che solo poche settimane fa è stato malmenato e arrestato senza motivo da una pattuglia di Carabinieri a Modena.

Questi casi perpetuati soprattutto verso noi giovani hanno creato un clima in cui ormai non ci sentiamo più sicuri a vivere la città, berci una birra o semplicemente passare un po’ di tempo con gli amici in spazi che dovrebbero essere pubblici.

Non abbiamo più spazi in cui possiamo incontrarci, dibattere o stare insieme, soprattutto nel centro città, in nome di un “decoro” che si traduce in libertà di vivere la città solo per chi ha i soldi per permetterselo mentre per tutti gli altri ci sono repressione e abuso.

Ad aggravare la situazione anche i cortei vengono sistematicamente deviati per non farli arrivare in centro, gli spazi per dibattiti o assemblee nelle scuole e nelle università non vengono concessi, fino alle intimidazioni e minacce di denuncia per chi prova ad attaccare uno striscione o distribuire un volantino.

La situazione della nostra città si inserisce in un contesto nazionale in cui è da mesi che vediamo un escalation di repressione, in cui i cortei degli studenti da Bologna a Pisa o Catania vengono costantemente manganellati poiché le forze dell’ordine sono legittimate e difese a farlo sia dal Governo Meloni che dai comuni, guidati dal centrodestra come dal centrosinistra.

Non accettiamo più nessun abuso o repressione da parte delle forze dell’ordine di Ravenna, come primo passo pretendiamo le dimissioni immediate di Andrea Giacomini, Comandante della Polizia Locale di Ravenna, responsabile dei fatti di piazza San Francesco.

Diamo appuntamento venerdi 5 aprile alle ore 17.30 in Piazza San Francesco

