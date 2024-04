Bologna. La giunta Pd “dialoga” soltanto con se stessa

Ieri, secondo l’amministrazione, si è svolto il primo incontro di quello che dovrebbe essere il tavolo di confronto con il Comitato Besta… senza il Comitato Besta, ma con il comitato dei favorevoli!



Infatti, in questi giorni il Comitato ha richiesto più volte all’amministrazione di ricevere i documenti necessari per un confronto serio, Palazzo D’Accursio ha scelto di ignorare questa richiesta per presentare i documenti direttamente durante l’incontro.

Sembra di essere davanti, per l’ennesima volta, ai tavoli in cui tutto è già deciso ma il comune deve dare una pennellata di “partecipazione” al processo. Stavolta però di fronte si ritrova un Comitato forte e combattivo che rifiuta la logica della finta partecipazione.

Come abbiamo fatto e continueremo a fare, sosteniamo la scelta del Comitato di non partecipare a questo incontro farsa denunciando anche la presenza del fantomatico comitato favorevole al progetto, nato poche settimane fa con il solo fine di far da stampella al Partito Democratico.

A livello di quartiere è stato finalmente convocato il consiglio dopo un trimestre, ma la presidente Locascio si è assunta la responsabilità di non mettere in discussione l’ordine del giorno proposta dalle opposizioni già a inizio febbraio, mettendo in discussione solo l’odg della maggioranza.

Secondo la consigliera di Potere al Popolo Francesca Fortuzzi: “È grave che si usino scuse tecniche per togliere dalla discussione il punto di vista di chi sta all’opposizione, il furto di democrazia non è nei confronti di PaP o degli altri gruppi di opposizione. È ai danni di un intero quartiere che ha diritto a una discussione aperta e riceve invece continue chiusure dalla maggioranza e dalla sua Presidente Locascio“.

