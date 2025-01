Ecco la giunta progressista: vuole chiudere le case di quartiere

Abbiamo appena saputo che la Casa di Quartiere Villa Paradiso in quartiere Savena sarà chiusa come Casa di Quartiere, per diventare un centro di welfare gestito direttamente dall’assessorato misto welfare-sicurezza appena delegato a Matilde Madrid. La notizia è stata data stamattina alla associazione centro sociale-culturale Villa Paradiso che ha attualmente in gestione lo spazio.

Non abbiamo dubbi: questa è una ritorsione politica della Giunta nei confronti di un’associazione non allineata alla volontà del PD, ma anche un chiaro segnale dato a tutte le altre case di quartiere e associazioni: o con noi, o contro di noi.

Villa Paradiso è stata nell’ultimo anno oggetto due volte di censura da parte del Comune, con il Sindaco Lepore che assunse il potere di dire cosa si poteva fare vedere e cosa no in città. Ne seguì anche una circolare con cui il Comune insieme alla Prefettura volevano sapere in anticipo le attività delle case di quartiere.

Villa Paradiso è uno spazio che ospita tante realtà e tipi di iniziative diverse, e anche come Potere al Popolo ci abbiamo fatto tante cose insieme. Non abbiamo mai voluto entrare nel merito delle scelte dell’associazione, così come continuiamo a essere convinti che non sia nemmeno qualcosa che possa fare Lepore.

Prendiamo atto che dopo le minacce la giunta è passata ai fatti, senza nemmeno avere il coraggio di non rinnovare la convenzione all’associazione, ma arrivando addirittura a cambiare completamente l’impiego dell’immobile.

Questa scelta è palesemente la volontà politica di fare fuori l’associazione centro sociale-culturale Villa Paradiso, e oltre alla logica lo dimostrano due questioni.

La prima, il parere favorevole del Quartiere Savena dato all’ultimo consiglio di dicembre, a rinnovare la convenzione, con un’associazione che ha riaperto e dato una nuova vita riqualificandola una struttura prima abbandonata, diventando preso un centro importante di socialità per il quartiere.

La seconda, il fatto che intorno a Villa Paradiso ci stanno già una serie di altri edifici pubblici o sotto utilizzati o completamente vuoti, a partire dalla casa di quartiere San Rafèl, vuota da cinque anni.

Questo è il vero volto della giunta “democratica” e “progressista”. Solo poco più di un mese fa all’incontro per la riforma dei Quartieri, la delegata Erika Capasso, con delega anche alle Case di Quartiere, ci raccontava di un percorso “partecipato e democratico”. Eccone il vero volto.

