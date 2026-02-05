Unibo sanziona i ricercatori con la kefiah, non i professori che truccano i concorsi

Il 25 gennaio 2026 è andato in onda un servizio di «Mi manda Rai 3» in cui si racconta la storia di Carlo (nome di fantasia): un giovane ragazzo che, dopo aver denunciato le ingiustizie subite nell’ambito di un concorso pubblico a ricercatore truccato, è stato licenziato dallo studio legale in cui lavorava.

Tutto ciò presumibilmente su pressione dell’uomo che Carlo aveva denunciato: il molto influente avvocato Vittorio Manes, professore ordinario di diritto penale presso l’Università di Bologna, che da presidente della commissione giudicatrice del concorso suddetto avrebbe inserito nel progetto di ricerca un suo allievo prima ancora che il bando fosse pubblicato.

Sembra essersi configurata una vera e propria ‘ritorsione’ verso chi ha rotto il velo di omertà e attaccato un sistema fatto di clientele e nepotismo.

Mentre l’Unibo, è stata pronta a sanzionare disciplinarmente un professore che indossava la kefiah, su questa vicenda, Rettore e Senato Accademico sono rimasti in un silenzio complice e colpevole, a difesa di un sistema universitario che pone da decenni i lavoratori della ricerca in condizioni di assoluta precarietà, volto a renderli ricattabili alle mani di quelli che spesso si additano come ‘baroni’.

Un sistema che a parole si proclama meritocratico, ma che nei fatti si basa sul ricatto, la precarietá e la competizione e che poi produce cooptazione.

Tutto questo è il frutto di decenni di riforme che ci hanno consegnato questo mondo accademico e della ricerca, e di cui oggi l’ultimo tassello del puzzle è rappresentato dalla riforma Bernini, che pezzo dopo pezzo sta uscendo allo scoperto con riforme come quella del preruolo che acuisce la precarietà e ddl come il 1518 che aumenta il potere e discrezionalità dei professori nelle commissioni.

Se questo è il contesto che poi ha prodotto casi come quello di Manes, non possiamo certo accettare che la nostra università che sanziona e punisce per la solidarietà alla Palestina lasci tranquillamente continuare ad esercitare il suo ruolo docente un Professore che si è reso colpevole e protagonista di ricatto e cooptazione. Per questo porteremo un’interrogazione a riguardo al Consiglio degli Studenti dell’11 Febbraio!

