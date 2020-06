Roma. “Diamo una scossa” all’assessorato alla casa del Comune

Oggi 25 giugno, ore 10:00, piazza Giovanni da Verrazzano 7 di fronte gli uffici del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative



Diamo una scossa all’assessorato alla casa del Comune di Roma

di Asia-Usb

Mentre la città attraversa una crisi sociale ed economica senza precedenti, l’Assessorato alla Casa del Comune di Roma non propone nessuna politica attiva atta a dare sollievo alla pressione abitativa, accentuata da due mesi di lockdown, anzi sembra piombato in una completa paralisi.

I bandi sono fermi così come le nuove assegnazioni, i vari contributi all’affitto non sono ancora stati erogati, i ricevimenti, già effettuati col contagocce in precedenza, hanno subito un ulteriore rallentamento.

A ciò si aggiungano i problemi endemici di gestione del Patrimonio Pubblico Residenziale, messi ancor più in evidenza dallo svolgimento del censimento reddituale-anagrafico riferito al 2018, da cui stanno emergendo clamorose lacune dovute anche alle precedenti gestioni in appalto (Romeo e Prelios), le quali non sono mai state chiamate a rispondere del loro operato.

Per ultima, ma non per importanza, la mancata programmazione di intervento di risanamento e riqualificazione dei lotti popolari che versano in pessimo stato.

Per questi motivi rilanciamo la sfida all’Assessorato affinché produca politiche capaci di incrementare l’offerta di Edilizia Pubblica e di qualità, dando risposta alla grande domanda della città, mettendo in campo un piano di assunzioni al fine di potenziare gli uffici e renderli efficienti ed infine affinché programmi un piano strutturale di manutenzione ordinaria e straordinaria, utilizzando ad esempio l’eco bonus per l’efficientamento energetico, che garantisca la vivibilità delle case, in modo che non si verifichino mai più dinamiche come quelle che hanno fatto vivere al gelo migliaia di inquilini lo scorso inverno.

