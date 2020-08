Castelli Romani. Fascisti e Salvini sono “una rottura de cojoni”

Ci risiamo! Sembra che alla fine di agosto i Castelli Romani divengano particolarmente attrattivi per certi personaggi. E così oggi, come facemmo due anni fa a Rocca di Papa, ci ritroviamo a dover ribadire che nei nostri territori i fascisti non hanno nessuna possibilità di dimora.

Una vera scocciatura, o meglio “UNA ROTTURA DE COJONI” come ben sintetizzò un antifascista dei Castelli in occasione del tentativo di strumentalizzazione da parte dei fascistelli di Forza Nuova e CasaPound dell’arrivo a Rocca di Papa dei migranti della Diciotti.

Una rottura de cojoni tanto più che questa volta, sullo sfondo di una campagna elettorale dai contorni noiosi e avvilenti, ad arrivare ad Albano è Salvini in persona, un personaggio ormai giunto al capolinea della sua parabola politica, se non fosse tenuto in vita dalle vicissitudini giudiziarie che lo riguardano e dai suoi ancora in auge famigerati decreti sicurezza che nessuno ancora si è preso la briga di abrogare.

E già! perché se Salvini si distingue per essere il fomentatore di odio quale è, c’è anche chi si è messo sul solco delle sue infami politiche (se non addirittura ne ha spianato la strada) e oggi scende in piazza armato di un antifascismo di facciata per soli fini elettorali.

Giovedì 27 agosto saremo nelle nostre strade e nelle nostre piazze a ribadire che noi i fascisti a casa nostra non li vogliamo. Che i nostri fratelli sono gli ultimi e gli sfruttati di ogni angolo della terra. Che nella nostra visione di città, di territorio, di mondo non c’è spazio per l’odio verso i più deboli, ma che sappiamo odiare sia chi si arricchisce impoverendo gli altri, e sia chi fomenta la guerra tra poveri.

È proprio una rottura de cojoni.

