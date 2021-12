Roma. Le cose che mancano sotto l’albero

Per questo non siamo disponibili a tenere chiuse nelle stanze del Campidoglio e della Regione Lazio le questioni che ci vengono sottoposte, le minacce di sgomberi previsti già da gennaio 2022, le pressioni costanti per realizzare censimenti forzosi e affrettati negli stabili occupati, la vaghezza con la quale si dipinge la possibilità di replicare la positiva soluzione Caravaggio anche per le duecento famiglie delle occupazioni di Torrevecchia e viale delle Province.

Nello stesso modo in cui abbiamo fatto in quell’occasione, invitiamo tutta la città a farsi parte interessata e contraente nel chiedere conto alle amministrazioni del modo in cui intendono “accompagnare e gestire” le esperienze che fughe in avanti rischiano di creare. Come, ad esempio, costringere centinaia di famiglie a lasciare il tetto che le ha protette fino ad oggi entro il prossimo mese di maggio senza nemmeno tenere conto dell’anno scolastico in corso, né tantomeno della pandemia in corso.