Roma. Via le basi militari dai nostri quartieri. Martedi conferenza stampa davanti al VII Municipio

Martedi 14 giugno alle ore 10 ci sarà una Conferenza stampa sotto il VII Municipio a piazza di Cinecittà.

Potere al Popolo pretende che l’amministrazione del VII Municipio si esprima e prenda posizione sulla base militare presente nel quartiere di Cinecittà.

L’Italia e la UE sono di fatto entrate in guerra e questa guerra la stanno pagando i popoli direttamente coinvolti come la paghiamo noi: il carovita e il perdurare della crisi economica sono il segno tangibile di questa scelta.

Oltre a subirne le conseguenze economiche, gli abitanti di una delle aree più popolose di Roma devono fare i conti con il COVI. Situato infatti fra Centocelle e Cinecittà, il Comando Operativo di Vertice Interforze, è la principale struttura di direzione delle forze armate italiane, un obiettivo che più volte abbiamo denunciato come sensibile in caso di guerra generalizzata.

Sono ormai mesi che ci mobilitiamo per opporci a questa presenza pericolosa. L’abbiamo fatto con una manifestazione molto partecipata partita da Don Bosco fino al COVI, coi banchetti e le assemblee nel V e VII municipio e attraverso una raccolta firme che portiamo all’attenzione delle istituzioni.

La petizione ha raggiunto per ora oltre 500 firme e verrà inviata al Sindaco di Roma, ai presidenti e ai consigli dei municipi V e VII, al Ministero della Difesa, al Presidente della Repubblica affinché si prenda atto che la popolazione civile non vuole essere nel bersaglio di questa guerra. Ora vogliamo che le istituzioni prendano parola e agiscano, a partire dai municipi, rispetto alle necessità e la volontà degli abitanti del territorio e non continuino ad assecondare una corsa al riarmo come sta avvenendo.

Saremo perciò di fronte al VII Municipio per pretendere che il Presidente Laddaga e il Consiglio Municipale prendano posizione con chiarezza su un tema di interesse per gli abitanti del Municipio: chi vive e lavora nel quartiere non è uno scudo umano!

