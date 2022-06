Ciampino (Roma). Potere al Popolo c’è con “Diritti in Comune”

Oggi alle elezioni comunali di Ciampino, sosteniamo la nostra coordinatrice nazionale di Potere al Popolo Loredana Longo con Diritti in Comune per Alessandro Porchetta sindaco.

Continuiamo a costruire l’opposizione contro le forze politiche che negli anni hanno smantellato i servizi pubblici, tolto dignità al lavoro e avviato privatizzazioni selvagge.

Organizziamoci sul piano nazionale e locale contro il governo Draghi e i partiti che lo sostengono, dal Partito Democratico alla Lega che fomentano guerre, rincorrono il riarmo e incrementano le spese militari. Costruiamo un’alternativa generale che parli di pace e di diritti, di investimenti pubblici contro la crisi economica e sociale che si abbatte sulle classi popolari e sui giovani e contro la devastazione ambientale.

Qui le parole e la presentazione di Loredana:

“L’ UNICA CURA NON PUÒ CHE ESSERE IL CAMBIAMENTO!

Ci ho messo un po’ effettivamente, ma eccomi qua. Il motivo? Faccio una gran fatica a parlare di me su questo palcoscenico virtuale: non ve ne dico proprio.

Nel mio quotidiano , non ho mai avuto bisogno o desiderio di farlo, cerco di fare la mia parte, quella di un piccolo ingranaggio di un motore che si muove nel solco del riscatto in nome della giustizia ambientale e sociale, dell’ uguaglianza, della tutela del bene comune, al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici in lotta, a tutela degli ultimi e degli sfruttati.

Cose a cui non potrei mai rinunciare nello scorrere dei miei giorni, mesi, anni e penso che sia il fare , meglio di qualsiasi presentazione, a raccontare chi siamo, quali sono le ragioni e i valori che guidano le nostre azioni su questo mondo.

Ma stavolta è diverso, è necessario che io sia un po meno sconosciuta per chi non mi conosce affatto, perché ho scelto con profonda convinzione di sostenere alle prossime elezioni comunali la candidatura di Alessandro Porchetta Sindaco di Ciampino nella coalizione DIRITTI IN COMUNE.

Sono un educatrice e da 25 anni svolgo il mio amato lavoro in uno dei due nidi comunali di Ciampino. Pur non vivendo qui, questa città mi ha dato tantissimo, la sua parte migliore: centinaia di bambine e bambini che con le loro famiglie hanno impreziosito ogni singolo giorno della mia vita trascorsa tra le loro vite. Conosco questa città, i suoi limiti e i problemi che la attanagliano a cominciare dai loro vissuti quotidiani.

Nasco come delegata sindacale di un organizzazione di base e conflittuale circa 10 anni fa mossa dallo stesso amore che mi agita ogni giorno nella cura che metto per il mio lavoro, accorgendomi che occorreva difenderlo con forza e determinazione respingendo qualsiasi compromesso a danno dell intera comunità : bambini, lavoratrici e famiglie.

La lotta contro la privatizzazione dei nidi comunali di Ciampino è storia da raccontare ormai e il sindacato è stato lo strumento di cui mi sono dotata insieme a una piccola avanguardia di colleghe gajarde e toste per unire la base, combattere e vincere su quello che sembrava essere un destino già segnato, servizi pubblici e di qualità sono le parole che ho tatuato sulla pelle.

Ed è proprio durante un rovente presidio sotto il Comune, in quella lotta che portammo avanti per lungo tempo, che mi sentii chiamare e alle mie spalle qualcuno mi disse “diteci come possiamo aiutarvi, siamo con voi ” : ho conosciuto così Alessandro e un sacco di altra bella gente, un piccolo gruppo di uomini e di donne che oggi sono riusciti a dare gambe forti e solide alla meravigliosa comunità di Diritti in Comune.

Ed è così che è cominciato per me anche uno straordinario percorso politico perché straordinarie sono le persone che lo ANIMANO da sempre e ad oggi la mia crescita politica la devo soltanto a loro: succede così che attualmente sono anche membro del Coordinamento nazionale di Potere al Popolo.

Alessandro rappresenta la migliore sintesi possibile dell’ immenso patrimonio umano che compone Diritti in Comune, le sue capacità, il suo spessore politico, la cazzimma, sono difficilmente eguagliabili e io gli sono profondamente grata : orgogliosa di portare alta questa bandiera, nata dal sacrificio e dalla generosità di tanti e tante, dall’agire collettivo, trasversale e dal basso, mettendo a frutto le competenze di tutti e tutte per rendere questo territorio un luogo migliore e riportare al centro gli interessi di chi lo vive.

Un processo partecipato, democratico, di rottura con un sistema che schiaccia e marginalizza e sfrutta chi questo mondo continua nonostante tutto a farlo girare, un processo che per noi è prassi e che sapremo portare anche fra le mura delle istituzioni, esattamente come facciamo da sempre per le strade, nelle piazze, tra la nostra gente: badate bene, questa non è una promessa, è una garanzia!

Insomma, andate a votare e siate felici di farlo perché stavolta il cambiamento e la buona politica sono a portata di mano!

E mi raccomando, non dimenticate per nessun motivo la croce sul simbolo di Diritti in Comune, se vi andrà potete aggiungere il mio nome. Daje!”

