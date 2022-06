Roma. Incendio di Malagrotta, mobilitazione cittadina contro il disastro ambientale

Per una mobilitazione cittadina contro il cataclisma ambientale della capitale: dalla Valle Galeria a Rocca Cencia, invitiamo tutti i cittadini della città, i movimenti e i comitati per la salvaguardia ambientale e sanitaria a partecipare e condividere, il sit-in di lunedì 20 giugno, ore 15:30, in piazza del Campidoglio.

A seguito degli ultimi fatti, ci siamo riuniti per confrontare le nostre forze e capire quali fossero i passi più opportuni da compiere per far fronte all’attuale situazione.

Sappiamo bene chi sono i responsabili di questa catastrofe, a partire dall’Unione Europea e dalle politiche di austerità che hanno visto tagli alla spesa pubblica tali da assecondare la privatizzazione della gestione dei rifiuti, da tutti i partiti politici che hanno fatto la loro passerella sotto elezioni solo per acchiappare qualche voto in più raccontandoci false promesse, dai privati che hanno stuprato i nostri territori per il profitto, delegando poi a noi le spese per rimediare alle loro malefatte.

Tutti complici nel massacro della salute e dell’ambiente e sempre pronti a costruire nuovi impianti come i termovalorizzatori e i biodigestori del programma Gualtieri.

I giovani della Valle Galeria chiamano una mobilitazione cittadina che ponga sul tavolo le dirette responsabilità di questa amministrazione, per opporci tutti insieme alla catastrofe ambientale e sanitaria che altrimenti vedrà la distruzione totale dei territori romani.

Appuntamento: piazza del Campidoglio, lunedì 20 giugno, alle ore 15:30.

Ci vediamo lunedì al Campidoglio!

19 Giugno 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO