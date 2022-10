E’ morto il compagno Franco Forconi

Stamattina abbiamo saputo che ci ha lasciato Franco Forconi, compagno di tante battaglie e da sempre al fianco di Cuba. Insieme per la battaglia per la liberazione dei 5 eroi cubani, per la fine del blocco a Cuba e per la solidarietà al popolo e al governo cubano. Ci lascia un compagno da sempre al fianco della rivoluzione e di Fidel.

Che la terra ti sia lieve caro Franco

Condoglianze sincere alla famiglia

I compagni di Nuestra America e della Rete dei Comunisti

