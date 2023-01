Nel Lazio Unione Popolare parte dalla vergogna dell’ospedale San Giacomo

Il lancio della campagna elettorale di Unione Popolare con Rosa rinaldi candidata presidente e la presentazione dei candidati di Roma e del Lazio si terrà sabato 21 gennaio alle ore 11.30, proprio di fronte a uno dei luoghi simbolici dello smantellamento della sanità pubblica nella regione: l’ospedale San Giacomo situato nel centro di Roma, chiuso nel 2008 e mai riaperto, oggetto oggi di speculazione immobiliare.

Unione Popolare si candida ad essere l’unica vera alternativa alle altre forze in campo in una Regione in cui sono evidenti le conseguenze delle scelte antipopolari prodotte dalla giunta uscente, sostenuta dal PD e dal M5S. Dopo anni di privatizzazioni dei servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti, di devastazione ambientale e di dismissione dei beni comuni, ci impegniamo a sostenere gli interessi dei settori popolari, di lavoratrici e lavoratori, dei precari, dei disoccupati, delle nuove generazioni e dei pensionati.

Agiremo in netta discontinuità nei confronti delle politiche perseguite dalla giunta Zingaretti nel Lazio e dal governo Meloni sul piano nazionale, per un’alternativa politica e sociale a difesa del lavoro e dei diritti, per espellere le politiche di guerra dalla nostra Regione e dal Paese, contro ogni autonomia differenziata e smantellamento dei beni comuni.

