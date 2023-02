Roma. Per la casa, la salute, il reddito: contro carovita e guerra il 9 febbraio manifestazione al Campidoglio

Giovedì 9 febbraio avrà luogo un corteo cittadino da piazza Esquilino al Campidoglio. con al centro tre questioni principali: casa, salute e reddito.

La disastrosa situazione di disagio diffuso, e le condizioni di precarietà prevalente, rischiano di essere messe in secondo piano da un dibattito politico che tende a concentrarsi su altro, con l’obiettivo non più tanto mascherato di restringere l’agibilità dei percorsi di lotta e la loro libertà di movimento.

Intendiamo, con determinazione, irrompere in una campagna elettorale distante e noiosa, tesa solo a consolidare apparati politici finalizzati a mantenere le cose inalterate anche cambiando le bandiere al governo del paese e degli enti locali. Ristabilire le priorità e porre all’attenzione di chi oggi governa la città, siano essi il sindaco o il prefetto di Roma, e chi si appresta a gestire la Regione Lazio, temi come quelli della qualità dell’abitare e del diritto alla salute e al reddito, ci appare necessario e urgente.

Queste priorità devono stare al primo posto dell’agenda politica e su questo intendiamo aprire un confronto urgente con il sindaco e con le forze politiche che compongono la maggioranza e lo stesso intendiamo fare con chi siederà al posto di Zingaretti in Regione Lazio. Vogliamo risposte sul Piano Casa, sulle politiche di welfare e sulla gestione della salute di chi abita la nostra città e la sua provincia, compreso il tema della gestione dei rifiuti e del loro smaltimento. Senza dimenticare l’accesso ai servizi e alle tutele sociali di fronte all’incalzare del carovita, dalla spesa di ogni giorno al trasporto pubblico.

Per ottenerle, intendiamo esercitare il nostro diritto a manifestare liberamente nelle strade della città, per poi riempire insieme, e in forma plurale, la piazza del Campidoglio, nella quale auspichiamo di ravvisare la necessaria disponibilità al confronto da parte del governo della città. Soprattutto in questo momento, segnato da un aggravamento degli scenari di guerra e di crisi, con il rischio che siano le dinamiche di gestione dell’ordine pubblico a prevalere sulla definizione delle soluzioni necessarie e urgenti per affrontare un disagio sociale che interessa ceti sempre più larghi di popolazione.

Movimento per il diritto all’abitare – Roma

Coordinamento Regionale Sanità

Asia USB Roma

Cambiare Rotta Roma

Foto di Patrizia Cortellessa

6 Febbraio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO