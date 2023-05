Roma. No alla nuova ztl!

Siano i ricchi a pagare la riconversione ecologica!

“Il piano del sindaco Gualtieri sulla nuova Ztl è un attacco diretto ai quartieri popolari: si installano varchi penalizzando e marginalizzando le periferie, mentre il servizio di trasporto pubblico che dovrebbe proprio servire a chi abita nelle periferie è a pezzi!” dichiarano gli attivisti di Potere al Popolo.

“Diciamo no ai varchi e alla nuova Ztl: la crisi ambientale la devono pagare i ricchi, non chi abita i quartieri di Roma e che tutti i giorni è costretto a ore nel traffico per andare a lavorare.” proseguono gli attivisti.

“Vogliamo un trasporto pubblico efficace ed efficiente, con assunzioni stabili, mezzi e manutenzione all’altezza e vogliamo la fine degli appalti che penalizzano il servizio pubblico a favore del profitto.”

“Vogliamo una città che sia vivibile per i suoi abitanti: saranno Gualtieri ed il PD a pagarci multe e rate della macchina?” concludono gli attivisti.

