Roma. Manifestazione per la liberazione di Khaled El-Qaisi

Come Cambiare Rotta aderiamo al corteo del 28 settembre in città universitaria per chiedere la liberazione dello studente italo-palestinese Khaled El-Qaisi, che si trova in carcere dal 31 agosto senza nessun capo di accusa.

Come abbiamo affermato durante l’assemblea pubblica in Sapienza per Khaled, riteniamo che la Sapienza debba interrompere assolutamente gli accordi sia con le industrie belliche sia con le università israeliane.

Per questo, ci siamo e ci saremo sempre sia per pretendere la liberazione di Khaled El-Qaisi sia per tutto il popolo palestinese, contro il regime di apartheid israeliano.

Corteo in città universitaria ore 15

