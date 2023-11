Blitz USB alla sede della Lega a Roma: “basta attacchi al diritto di sciopero!”

Blitz di protesta da parte dell’Unione Sindacale di Base alla Sede romana della Lega in Via Giuseppe Gioacchino Belli dopo i nuovi attacchi al diritto di sciopero da parte di Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e segretario del partito.

L’ennesimo attacco ad un diritto costituzionale come lo sciopero non può passare: l’Italia è il paese europeo con la legislazione anti sciopero più dura e repressiva, con una Commissione di Garanzia che negli anni l’ha ulteriormente irrigidita stabilendo regole arbitrarie e con l’avallo dei sindacati confederali che oggi ne riscoprono, improvvisamente, l’importanza.

USB è stata oggetto di queste attenzioni nello scorso sciopero dei trasporti, rimandato al 9 ottobre. Venerdì 17 sarà in piazza per un grande sciopero del Pubblico Impiego, con appuntamento a Palazzo Vidoni, Ministero della Pubblica Amministrazione, dalle ore 10:00.

Altri appuntamenti importanti saranno lo sciopero del trasporto aereo del prossimo 24 novembre, per il rinnovo del contratto dei lavoratori dell’handling, e lo sciopero del trasporto pubblico del 27 insieme agli altri sindacati di base e conflittuali. Saranno tutte occasioni in cui riaffermare che il diritto di sciopero non si tocca!

Qui la diretta dell’iniziativa di questa mattina: https://www.facebook.com/usbconfederale/videos/1102555447394097

