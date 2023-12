Roma. Boicotta Israele, blitz a Cinecittà 2. Stop al genocidio dei palestinesi

Una trentina fra militanti Bds e solidali con la Palestina hanno manifestato oggi davanti al supermercato Carrefour all’interno Centro Commerciale Cinecittà 2, distribuendo volantini e parlando con la clientela delle responsabilità della multinazionale francese nel sostenere l’apartheid israeliana, dopo gli accordi di partnership con alcune società israeliane che le consentono di operare come grande distribuzione negli insediamenti illegali di Israele in Paestina.

Gli attivisti hanno sollecitato i clienti a non comprare in Carrefour, optando per una spesa etica e consapevole, nel rispetto dei diritti umani in Palestina. Mentre Carrefour fornisce tonnellate di cibo alle truppe del sanguinario esercito israeliano il popolo palestinese di Gaza sta morendo letteralmente di fame

