Roma. I riders di Glovo e Deliveroo sabato e domenica tornano a scioperare

Dopo il primo sciopero del food-delivery delle piattaforme Glovo e Deliveroo, che si è svolto a Roma con concentramento a piazza Annibaliano, USB esprime soddisfazione per le adesioni alla giornata di mobilitazione. Durante il presidio si è svolta un’assemblea che ha visto la partecipazione di circa cento Riders, che hanno condiviso le difficoltà che vivono tutti i giorni: bassi salari, rischi per la sicurezza e organizzazione del lavoro quasi impossibile.

Alcuni Mc Donald si sono stati contattati dai manager di Glovo per sospendere il servizio a causa della mancanza di rider: le piattaforme sono state costrette ad aprire le posizioni orarie per cercare di colmare l’assenza della forza lavoro. Una piccola vittoria dei lavoratori in sciopero, ma che non è bastata a Glovo e Deliveroo per aprire un tavolo di trattativa con USB.

Alla fine del presidio i Riders presenti hanno deciso in forma assembleare di rilanciare lo sciopero per i giorni più caldi delle consegne ossia per sabato 9 marzo ed eventualmente anche per domenica 10 marzo, se le piattaforme Deliveroo e Glovo non dovessero aprire un tavolo di trattativa.

La lotta va avanti! Schiavi mai!

8 Marzo 2024