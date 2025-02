Il bosco di Pietralata contrattacca! Piantumazione contro speculazione

IL BOSCO DI PIETRALATA CONTRATTACCA!

CHI SEMINA CEMENTO RACCOGLIE RESISTENZA

Ci opponiamo alla costruzione dello Stadio. È una zona soggetta a ondate di calore e a bombe d’acqua, considerata a rischio anche secondo il piano di adattamento al cambiamento climatico di Roma capitale. Anonima Riforestazione ha accolto la richiesta dei comitati per riforestare l’area.

Ci opponiamo alla cementificazione. Affermiamo l’importanza delle vere opere strategiche per i quartieri, come l’edilizia popolare e gli ospedali; Non possiamo lasciare che il cemento predatorio messo in campo col Giubileo diventi la normalità nei nostri quartieri.

Oltre a difendere il verde che hanno intenzione di abbattere, sosteniamo che Roma abbia bisogno di ancora e ancora più alberi, parchi pubblici, fruibili da tutti, mantenuti con costanza. Il nostro modo di opporci è piantare alberi. Prodotti, finanziati, e mantenuti dalla cittadinanza stessa che ha deciso di difendersi indipendentemente.

Il Comune non può pensare di cavarsela con un inutile greenwashing da due soldi, piantando alberi in vaso alle fermate degli autobus e comportandosi poi da vero e proprio negazionista: il bosco che vedete in foto per l’amministrazione non c’è mai stato. Difenderemo il bosco e le nuove piante dalle minacce degli speculatori. Unisciti alla nostra battaglia contattando qualsiasi delle associazioni che rivendicano quest’attentato verde.

Continuiamo a fare rete e presidiare i territori, verso la grande manifestazione regionale del 1 marzo:

non ci sarà NESSUNA INDULGENZA!

Anonima riforestazioni, Schierarsi, Sì Parco No Stadio, Fridays For Future, Ecoresistenze, Potere al Popolo, Donne De Borgata, Circolo Arci Pietralata

11 Febbraio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO