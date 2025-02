Nessuna indulgenza per Rocca e Gualtieri, verso la manifestazione del primo marzo alla Regione Lazio

NESSUNA INDULGENZA PER ROCCA E GUALTIERI: 27/2 H11 CONFERENZA STAMPA A PIAZZA PIA

VERSO LA MANIFESTAZIONE DEL 1 MARZO ALLA REGIONE LAZIO

A tre mesi dal 7 dicembre dove in centinaia abbiamo invaso il Campidoglio, rinnoviamo il grido NESSUNA INDULGENZA! e portiamo la nostra protesta verso la Regione Lazio.

Le strette di mano tra Gualtieri, Rocca e Meloni a Piazza Pia sono il simbolo della connivenza tra Comune, Regione e Governo per garantire la “governabilità” della città in vista dello svolgimento del Giubileo ed oltre. Un grande evento che rappresenta solo l’ennesima scusa per imporre un’accelerazione dei progetti di speculazione e svendita ai privati imponendo al contempo la pace sociale.

Respingiamo il Modello Giubileo condiviso da tutti i partiti e le istituzioni, che porta avanti l’interesse del privato e che in nome dell'”efficienza” restringe gli spazi di democrazia e partecipazione decisionale.

A chi dice che i cittadini “si dovranno abituare a scelte che scontentano qualcuno” rispondiamo con un’idea alternativa di città che ponga al centro il pubblico, i diritti e le esigenze della popolazione.

Coordinamento Si al Parco Si all’Ospedale No allo Stadio // Movimento per il Diritto all’Abitare // Arci Roma // CAIO Comunità per le Autonome Iniziative Organizzate // No. Inc./Presidio Permanente lotta contro la discarica // USB Federazione ROMA // Circolo Arci Pietralata // Ecoresistenze // Balia dal collare // OSA Roma // Cambiare Rotta Roma // Rete Ecosocialista – Roma // Comitato difendiamo Casal Selce No biodigestore // Donne De Borgata // Comitato No Inceneritore a Santa Palomba // Albano Bene Comune // Asia-Usb Roma // Potere al Popolo – Roma // Comitato No Corridoio Roma-Latina per la Metropolitana Leggera // Rifondazione Comunista Roma // Abaco – Lazio // Aprilia Libera // Rete Tutela Roma Sud

25 Febbraio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO