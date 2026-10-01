BLITZ ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, NO AL CAROVITA E AL CARO BENZINA!Blitz di USB a Cassa Depositi e Prestiti contro inflazione e caro carburanti Prezzi sempre più alti e salari fermi da 30 anni: il costo sempre maggiore dei carburanti sta mettendo in ginocchio la popolazione. Cassa Depositi e Prestiti è il principale azionista pubblico di Eni, per questo abbiamo deciso di scaricare del letame di fronte alla sua sede di Roma: siamo stanchi di mancette, sconti e bonus. Servono misure strutturali, il blocco dei prezzi, delle bollette e degli affitti, tramite un intervento pubblico vero e deciso, la tassazione completa degli extra profitti e l'istituzione di osservatori nelle prefetture contro la speculazione.Abbiamo mandato un messaggio chiaro alle istituzioni: noi non ci stiamo al carovita e al caro benzina! Gli stipendi non aumentano,le bollette e la benzina si; non arriviamo a fine mese mentre le grandi aziende, anche su incentivi statali, continuano a guadagnare extra profitti da capogiro. Siamo già scesi in piazza contro il carovita in tutta Italia, e continueremo a farlo: abbiamo bisogno di stipendi decenti, welfare pubblico e sociale, non di privatizzazione e militarizzazione! Contro carovita e caro benzina, continueremo a lottare per i diritti di lavoratori e cittadini.#carovita #benzina #diesel #prezzi #nowar #CostoDellaVita #inflazione #eni #governo #CassaDepositiePrestiti #carburante

Posted by USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale on Thursday, October 1, 2026