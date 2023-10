Roma. La mozione per la cittadinanza onoraria ad Assange presentata con urgenza

Martedi 10, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Free Assange Italia sarà presente in Aula Giulio Cesare in Campidoglio per seguire i lavori del Consiglio Comunale.

La settimana scorsa è stata presentata richiesta di urgenza per discutere la mozione su Assange. Questo da regolamento impegna il Consiglio a trattarlo prima di altre mozioni.

Invitiamo tutti ad essere nuovamente presenti sia martedi 10 sia, nel caso non fosse ancora trattata, Venerdi 13 dalle ore 10.00 alle 14.00. Vogliamo una risposta: Roma è dalla parte della libertà di informazione o dalla parte di chi la perseguita?

Alla maggioranza l’opportunità di dare un segnale all’altezza della capitale che rappresenta. All’opposizione l’opportunità di dimostrare che il tema della democrazia e della libera informazione viene prima di ogni contrapposizione politica. Partecipiamo numerosi!

