Dal no al voto utile parte l’opposizione alla giunta Lo Russo

Costruire l’alternativa sociale

Ringraziamo le tante realtà e i singoli intervenuti durante la partecipata assemblea cittadina di ieri, che per noi rappresenta un primo punto da cui partire nella costruzione dell’opposizione alla giunta Lo Russo.

La necessità di rilanciare l’alternativa sociale a questa giunta e al blocco di interessi che essa rappresenta era fondamentale per noi ancor prima di sapere chi avrebbe vinto al ballottaggio, ma oggi appare ancor più evidente dopo le prime esternazioni fatte dal neo-eletto sindaco.

Chi si illudeva infatti di un qualunque spostamento a sinistra e che potesse rappresentare un argine alla destra ha dovuto fare i conti con le primissime dichiarazioni di Lo Russo: prenderà ispirazione dal “modello delle giunte Fassino e Chiamparino, un sistema che funzionava bene”, il comune rientrerà nell’Osservatorio sul Tav e si auspicano “larghe intese e collaborazione con Damilano”.

Non proprio dichiarazioni di discontinuità ma la Restaurazione in piena forma del “Sistema Torino”, esattamente come ha fatto la giunta Cinquestelle, dopo aver promesso il contrario.

I tanti interventi dell’assemblea hanno evidenziato le pesanti condizioni in cui versa grossa parte della popolazione e dei quartieri di Torino: migliaia di famiglie a rischio sfratto alle porte dell’inverno senza soluzioni alternative, crisi industriali che si susseguono da anni, una disoccupazione tra le più alte del Nord Italia, la condizione giovanile schiacciata tra emigrazione crescente e precarietà lavorativa, l’esternalizzazione continua di lavoratori pubblici all’interno di una giungla di cooperative e subappalti, il rischio concreto della totale privatizzazione dei trasporti pubblici. Questi sono solo alcuni dei punti critici emersi con forza dalla discussione di ieri, che vanno a configurare una sorta di piattaforma su cui costruire mobilitazione e intervento politico per un diverso modello di città, fondato sull’intervento pubblico a fini sociali.

Sappiamo che non c’è alternativa a questa dinamica declinante se non la costruzione di una forza che sappia mettere al centro gli interessi e i bisogni delle classi popolari rilanciando le lotte e la capacità di costruire un’alternativa reale a questo sistema.

Di fronte al rinsaldarsi del Sistema Torino, si rinnova una stagione di lotta che ci vedrà impegnati fin da subito!

21 Ottobre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO