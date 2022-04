Catania. Corteo “contro le guerre imperialiste e le spese militari”

Si è svolta sabato pomeriggio l’ennesima manifestazione indetta dal comitato CATANIA NOWAR “contro le guerre imperialiste, le spese militari e la militarizzazione della Sicilia”.

Un corteo colorato e combattivo, partito da piazza Roma, ha attraversato la via Etnea, facendo una lunga sosta davanti all’ingresso della Villa Bellini dove si sono succeduti gran parte degli interventi delle rappresentanti e dei rappresentanti delle organizzazioni presenti al corteo, interventi che sono continuati fino a Largo Paisiello dove la manifestazione si è successivamente conclusa: Giorgia Listì (COBAS), Federico Galletta (OfficinaRebelde Catania), Orazio Vasta (USB), Giusy Clarke Vanadia (Azione Civile), Anna Di Salvo (La Ragna-Tela), Damiano Cucè (Potere al Popolo), Alfonso Di Stefano (Rete Antirazzista Catania), Enrico(CSA), Sesto Schembri (PMLI). C’è stato anche l’interbento di un rappresentante del Comitato Ucraina antifascista che ha ricordato Edy Ongaro, 46 anni, il combattente internazionalista di origini veneta che sosteneva le

Repubbliche del Donbass, colpito mortalmente da una bomba a mano nel villaggio di Adveedka.

Al termine del corteo gli organizzatori della manifestazione hanno annunciato che a giorni in piazza Stesicoro sarà allestito un tendone per dare vita ad una sorta di presidio permanente sugli stessi temi del corteo di sabato.