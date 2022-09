Catania. Trasformare i contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno

Per gli ex LSU-ATA immessi in ruolo un anno fa.

L’USB PI Scuola Catania ha inviato una dettagliata nota all’USP (Ufficio Scolastico Provinciale) di Catania e all’USR (Ufficio Scolastico Regionale) della Sicilia per chiedere la trasformazione dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno del personale ex LSU-ATA immesso in ruolo l’1 settembre 2021 (D.D.G. 2021 n. 951) per la provincia di Catania.

“La scrivente – si legge nella nota firmata dalla professoressa Claudia Urzì, Responsabile provinciale USB PI Scuola Catania-Organizzazione Sindacale Vista la nota ministeriale del 04/08/2022 avente come OGGETTO: Decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206 – Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/2023 e che recita al quinto rigo:

“L’anzidetto contingente è comprensivo delle unità da destinare alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di n. 54 unità a tempo parziale immesse in ruolo in base all’articolo 58, comma 5-sexies, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nonché da destinare all’eventuale scorrimento delle graduatorie della procedura selettiva di cui al medesimo disposto normativo.”

– Vista la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio V – Ambito territoriale di Torino del 19/08/2022 avente come OGGETTO: Trasformazione dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno del personale ex LSU immesso in ruolo il 1° marzo 2020 (D.D.G. 2019 n. 2200) e il 1° settembre 2021 (D.D.G. 2021 n. 951)

-Vista La nota dell Ufficio Scolastico Regionale per la Campania UFFICIO VIII

Ambito territoriale per la provincia di Benevento avente come OGGETTO “Conversione a tempo pieno contratti ex lsu

Conversione da tempo parziale a tempo pieno dei contratti collaboratori scolastici – ex Lsu, con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 nonché l’assegnazione delle sede di titolarità”

– Considerato che a seguito della procedura selettiva indetta con D.D.G. 951 del 16.6.2021, per la provincia di Catania sono stati attribuiti numero 4 contratti a tempo parziale

Invitiamo al più presto a procedere, anche per la provincia di Catania, alla conversione a tempo pieno dei suddetti contratti a tempo parziale con decorrenza giuridica 1 settembre 2022 con l’ assegnazione della sede di titolarità e l’eventuale scorrimento delle graduatorie della

procedura selettiva di cui al medesimo disposto normativo”.

