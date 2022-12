Catania. “Guerra ai poveri!”, e chiude il dormitorio pubblico

Dal Primo gennaio 2023 chiude il dormitorio pubblico di Librino, sito in via Federico Delpino 10-12, in un immobile confiscato alla mafia e trasformato in una struttura denominata “La Meta”.

La struttura è stata inaugurata nell’aprile 2022, ed è gestita fino al 31 dicembre di quest’anno dalla Fondazione Èbbene, dall’Associazione Mosaico e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Catania.

Il finanziamento del dormitorio pubblico è avvenuto con i fondi del Pon Inclusione 2014-2020, ma non essendonci altri fondi la struttura di via Delpino chiude con l’ingresso dell’anno nuovo.

E le 25 persone che venivano accolte?

Li attende la strada… in pieno inverno e senza prospettive di soluzioni immediate.

La chiusura di questo dormitorio pubblico è la ulteriore conferma che a Catania per i senza casa, dai senza fissa dimora agli sfrattati per morosità non colpevole o per fine contratto, qualunque sia la loro “qualifica”, la prospettiva immediata è la strada, sono i sottoscala, i portici, le auto-dormitorio, gli accomadamenti di fortuna presso parenti e amici.

E se poi occupano immobili pubblici chiusi e abbandonati da anni vengono denunciati e sgomberati come “occupanti senza titolo”.

Insomma, 2023, anno nuovo? Per chi?Lo Sportello Casa ASIA non va in vacanza: tel.349 2926242 è sempre attivo.

