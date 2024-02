In occasione della giornata di sciopero generale per la Palestina di oggi, indetto in tutta Italia e per tutte le categorie di lavoro dai sindacati di base raccogliendo l’appello dei Giovani Palestinesi d’Italia, a Pisa la manifestazione di studenti, studentesse, lavoratori e lavoratrici astenuti dal lavoro è stata caricata dalle forze dell’ordine.

