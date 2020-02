La trappola “antisemitismo”: fabbricata contro il Labour, si replica negli USA

Per quanto riguarda i gruppi di pressione sionisti, il verdetto è finalmente arrivato: hanno sconfitto il leader del partito laburista Jeremy Corbyn. Il principale gruppo anti-palestinese di estrema destra presente in Gran Bretagna ha definito la “Campagna contro l’antisemitismo” [ sic ] “riuscita”. Il mese scorso uno dei leader del gruppo ha pubblicato online un video assolutamente bizzarro in cui rivendicava la responsabilità della sconfitta elettorale di Corbyn alle elezioni generali di dicembre in Gran Bretagna. “La bestia è stata uccisa“, urlò allegramente. Lui e il suo team avevano “massacrato” Corbyn. “Lo abbiamo sconfitto … Hanno cercato di ucciderci [ma] … abbiamo vinto.”

Più di quattro anni di sbavature, bugie, sabotaggi e diffamazioni hanno funzionato. La “crisi dell’antisemitismo laburista” ha finalmente sedotto una parte di elettori come in altre campagne diffamatorie dei media. Il fatto che il Labour avesse “un problema con l’antisemitismo” ha contribuito enormemente alla percezione che Corbyn fosse un “estremista”. Ciò, a sua volta, ha portato alla delegittimazione del veterano attivista anti-razzismo agli occhi di molti elettori laburisti più anziani della classe operaia. Oltre che per la questione della Brexit, questo è il motivo per cui così tanti di loro hanno votato Tory alle elezioni o sono rimasti del tutto lontani dalle cabine elettorali.

Ancora più importante è che l’interminabile campagna contro Corbyn ha diviso e indebolito il movimento di base di sinistra, demoralizzando alcuni dei più grandi sostenitori di Corbyn. In effetti, molti militanti sono stati sospesi e/o addirittura espulsi del tutto dal partito. Avendo sabotato con successo il più grande movimento di base radicale che questo paese abbia visto a memoria, i gruppi di pressione pro-Israele adesso sono molto carichi. Inoltre, sono ora nelle prime fasi di un’importante nuova offensiva legata alle elezioni presidenziali statunitensi, contro il democratico Bernie Sanders, un altro popolare candidato socialista.

L’anno scorso i repubblicani si sono uniti con l’establishment del Partito Democratico per imbrattare congiuntamente il legislatore di sinistra pro-palestinese Ilhan Omar . Omar è una donna musulmana e gran parte degli attacchi nei suoi confronti erano apertamente razzisti e islamofobi. I democratici si unirono alla menzogna che Omar fosse “antisemita”.

Finora, Sanders ha resistito con Omar. C’è da sperare che continui così perché è vitale per la propria sopravvivenza politica, principalmente a causa del fatto che Bernie Sanders è lui stesso ebreo. Ci sono troppi nella sinistra americana che, a mio avviso, si lamentano del potenziale che tali sbavature hanno e della possibilità che possano arrecare un danno grave e molto probabilmente fatale al movimento.

Il motivo numero uno dei successi di Jeremy Corbyn e Bernie Sanders è stato il movimento popolare dietro a ciascuno di essi. Il miglior slogan di Corbyn era “Per molti, non pochi”. L’attuale tag line di Sanders è “Not me, Us.”. Riguarda il potere delle persone. La solidarietà è il semplice ingrediente segreto che ha portato Corbyn così vicino al n. 10 nel 2017. È lo stesso principio che ha portato Sanders a condurre molti sondaggi nelle primarie dei democratici ed ora Bernie è molto più avanti nel primo caucus di selezione in Iowa di lunedi.

Quello che sostiene Bernie Sanders è un movimento. E se vuoi minare un movimento popolare, come fai? Dividi et impera. Diffondere false voci, dissenso interno, recriminazioni e denunce reciproche. Risultato? Demoralizzazione. Non è una strategia che può funzionare per una sola notte, ma può funzionare se sostenuta per un lungo periodo. E come mostra il caso di Corbyn, funziona.

Non vanno sottovalutati la dedizione e l’estremo impegno del movimento sionista e della lobby filoisraeliana in generale. Lavorano alacremente sui tempi lunghi e vanno avanti fino in fondo. Basta ascoltare le parole di Alan Dershowitz, “avvocato israeliano”, fan della tortura e (di recente) un grande fan del razzismo di Trump. In una recente intervista con Larry King , Dershowitz si è chiesto se avrebbe votato o meno per Trump. Ha detto per chi non avrebbe votato ed ha aggiunto che avrebbe attivamente fatto una campagna contro una persona: Bernie Sanders. La sua ragione? ” […] Tollera l’antisemitismo della dura sinistra del Partito Democratico“, ha affermato falsamente. Ed ha aggiunto: “Sanders è andato in Inghilterra ed ha appoggiato Jeremy Corbyn.”

La menzogna intelligente non dice che Bernie sia personalmente antisemita, ma che “tollera” l’antisemitismo. Ed è stato esattamente così che è iniziata la “crisi” contro Corbyn. Nel corso di quattro anni, questa narrazione si è trasformata e si è evoluta in una serie di menzogne sempre più esplicite fino al punto di descriverlo personalmente come un antisemita.

Non crediate nemmeno per un momento che solo perché Sanders sia ebreo i lobbisti filoisraeliani non proveranno a scaricare le stesse menzogne ​​contro di lui. Lo faranno e non possono essere ignorati. Devono essere combattuti.

La vera ragione dell’opposizione di Dershowitz, ovviamente, è che Sanders ha fatto alcune dichiarazioni molto lievi (e a mio avviso eccessivamente timide) sugli aiuti militari statunitensi a Israele e riguardo l’ipotesi che questi aiuti possano essere sottoposti ad una revisione in futuro. Questo è il motivo per cui un gruppo di astroturfing di lobby pro-Israele relativamente nuovo chiamato “maggioranza democratica per Israele” ha appena speso quasi $ 700.000 in una campagna pubblicitaria contro Sanders in Iowa, in vista del voto cruciale di lunedì. L’ annuncio mette in dubbio e mostra disprezzo per la sua salute e afferma falsamente che non sia perciò “eleggibile”.

Per fortuna e per ora, la campagna di Sanders sta reagendo. Ci hanno provato a massacrarlo ma sembra anche che la manovra sia fallita, con un notevole aumento delle donazioni a Sanders da parte dei suoi sostenitori. Fin qui la campagna contro Sandere non ha fatto riferimenti nè all“antisemitismo” nè all’ipotesi che Sanders “tolleri” l’antisemitismo. Ma possiamo essere abbastanza certi che quella particolare linea di attacco ripartirà specialmente se Sanders si assicura la nomina democratica, o anche nel momento in cui una tale eventualità inizi a sembrare inevitabile, come mi aspetto e spero che faccia dopo Lunedi. Quando arrivano gli attacchi, è di vitale importanza che Sanders e la sua campagna si rifiutino di fare anche la minima concessione a uno di questi attacchi falsi, malevoli e disgustosi.

La sinistra non capisce ancora che la lobby pro-Israele non si fermerà davanti a nulla. Non vanno assolutamente sottovalutate la capacità dei gruppi di pressione di sostenere una lunga campagna nei prossimi anni. L’hanno fatto in Gran Bretagna e certamente possono farlo negli Stati Uniti. Possono essere battuti, ma solo con la volontà politica di reagire in modo fermo e deciso ad una campagna così aggressiva.

* da Middle East Monitor del 01/02/2020 – traduzione di Sergio Scorza



