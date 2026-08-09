Dieci assiomi della cura

1 La cura non può mai prescindere da una richiesta.

È questa a connettere anamnesi, diagnosi, interventi e lavoro sul senso.

2 Ogni cura, sociale, familiare, fisica e psicologica che sia, è speculare al tempo e allo spazio in cui è inserita.

3 Ogni cura è un atto politico. Attraverso di essa si definisce, si consolida e talora si trasforma una visione del mondo.

4 La cura è connessa ai bisogni.

In parte dipende da pregresse gerarchie, in altra le ridefinisce.

5 La cura dipende dalla percezione che si ha dei propri bisogni, che spesso rappresenta un primo passaggio di comprensione e trasformazione, propedeutico per quelli successivi.

6 L’asimmetria nella cura deve essere regolamentata da un’etica integrata, che muove dal riconoscimento dell’altro come alterità irriducibile; comprende il limite, il fallimento e il danno, e contempla il rifiuto.

7 L’ascolto, la dialettica, la falsificabilità, la partecipazione al campo sono i pilastri di ogni cura.

8 I confini della e nella cura sono oggetto di osservazione e di intervento.

Cambiano nel tempo e nello spazio, sono causa ed effetto insieme, e nel tempo riorganizzeranno spazi esteriori ed interiori.

9 La cura avrà sempre a che fare con parti ignote, a cui dare forma.

10 La cura dovrebbe tendere a garantire un’autocura tutte le volte che strumenti e capacità si rivelano disponibili, e deve adoperarsi affinché lo siano quanto più possibile.

9 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO