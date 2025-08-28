Invece di dire sciocchezze

“Condanniamo l’ingiusta uccisione di giornalisti a Gaza”, ha detto Meloni al meeting di Comunione e Liberazione.

Ma perché, ci sono uccisioni di giornalisti giuste?

E allora: invece di chiacchiere, vogliamo fare finalmente atti concreti da parte del governo della Repubblica Italiana per impedire a Netanyahu di continuare a fare strage di giornalisti e medici?

I bla bla confezionati dai ghostwriter di Palazzo Chigi non fermano i piani genocidi a Gaza.

O l’irrilevanza della Ue – concetto che Meloni scopiazza da Draghi e Prodi, come se lei stessa non ne fosse una portatrice sana – è l’alibi per l’ assenza politica e diplomatica dell’Italia nel Mediterraneo, un alibi comodo e vigliacco per continuare l’avvilente sudditanza ai detti e contraddetti “barometrici” – come dice Prodi – dell’Amministrazione Trump?

* da Beh, Buona Giornata

