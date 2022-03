Guerra in Ucraina. ” Non mi unisco al rancore”

Non ho nulla in comune con Putin, io sono libertario e lui è oppressore, io sono di sinistra e lui è liberista, io sono democratico e lui è tiranno. Purtroppo importanti politici italiani di destra, ma non solo, hanno avuto rapporti stretti con Putin.

Non mi unisco al rancore crescente ed anche colmo d’ignoranza contro un popolo dalla storia straordinaria che non considererò mai come nemico: i russi. La Russia è in Europa.