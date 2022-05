Wishlist. I nostri sogni costano troppo?

Questa è una lista di tutti i nostri desideri per un mondo migliore. Tantissimi progetti di sviluppo, cose che si potrebbero fare, se solo ci fossero le risorse.

Infatti, abbiamo messo vicino ad ogni “sogno” quanto costerebbe, ahinoi, realizzarlo nella pratica. Tanti, tanti miliardi di euro. Prima abbiamo elencato quelli che riguardano di più l’ambiente e l’energetica, solo per comodità di esposizione, non è un ordine di importanza.

Fornire energia pulita e sicura: 50 miliardi

– di cui con lo sviluppo fonti rinnovabili 17 miliardi

– e di cui con l’efficienza energetica (riduzione consumi) 33 miliardi

Fermare la deforestazione del mondo: 7 miliardi

Ridurre il cambiamento climatico globale (oltre ai progetti di cui sopra): 8 miliardi

Prevenire l’erosione del suolo: 24 miliardi

Continuare a prevenire il buco nell’ozono: 5 miliardi

Prevenire le piogge acide desolforizzando il mondo: 8 miliardi

Assistenza sanitaria completa e gratuita per tutti: 15 miliardi

Niente più senzatetto: una casa per tutti: 21 miliardi

Eliminare l’analfabetismo dal mondo: 5 miliardi

Stabilizzare la popolazione mondiale: 11 miliardi

Fornire acqua potabile a tutti gli abitanti del mondo: 50 miliardi

Eliminare dal mondo la fame e la malnutrizione: 19 miliardi

Cancellare il debito dei paesi in via di sviluppo: 30 miliardi

Tabella 1 – Il costo per la realizzazione di alcuni progetti globali per un “mondo migliore”, in euro