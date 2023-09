La sinistra e la guerra in Ucraina

C’è una sinistra che crede che la guerra in Ucraina sia una guerra da manuale, una guerra di aggressione in cui uno stato viola la sovranità di un altro stato che, inoltre, è riconosciuto dalla comunità internazionale. Di conseguenza, questa sinistra ritiene che il governo di Kiev abbia il diritto di difendersi perché è una guerra giusta e, quindi, ricevere aiuti militari e armamenti da altri paesi.

Una visione di sinistra che, tra l’altro, è condivisa dai governi dei paesi della NATO e dell’Unione Europea, che dovrebbe farci sospettare che ci sia una contraddizione nella sua analisi, dal momento che la NATO non è un’organizzazione che difende di per sé, i diritti sovrani e la pace, violati dove ha agito (ex Jugoslavia, Afghanistan, Iraq e Libia).

La prima osservazione da menzionare è che la guerra in Ucraina, come tutte le guerre senza eccezione, avrebbe potuto essere evitata se gli stati coinvolti avessero agito sulle cause che hanno motivato l’invasione e non solo una delle parti coinvolte.

E questo vale ugualmente per l’Ucraina, la Russia, gli Stati Uniti, i paesi della NATO e l’UE. Quindi, diamo un’occhiata ad alcuni dei fatti dietro l’invasione della Russia che, a scanso di equivoci, viola il diritto internazionale ed è quindi condannabile. Ma diamo un’occhiata brevemente a queste cause:

(a) Il tradimento delle promesse fatte da George Bush a Mikhail Gorbaciov nel 1991 di non espandere la NATO verso i confini russi, quando era stato pianificato di articolare una nuova struttura di sicurezza per un’Europa comune in cui la cooperazione e la sicurezza condivisa avrebbero regnato per tutti i paesi membri (Carta di Parigi 1990).

Tradimento che si è riflesso ammettendo fino a quattordici repubbliche dell’ex blocco sovietico nella NATO e installando basi militari in molti dei suoi territori. Questo problema è stato aggravato dalla richiesta dell’Ucraina di aderire alla NATO e da essa accettata. Qualcosa che è stato interpretato dalla Russia come una minaccia alla sua sicurezza.

(b) In Ucraina dal 2013 esiste un accordo di associazione con l’UE e la NATO concordato da un governo filo-occidentale. Il nuovo governo scelto alle urne e guidato dal filo-russo Yanukovich lo ha paralizzato. Un rifiuto che provocò massicce proteste da parte della popolazione, fino ad arrivare al colpo di stato che fece cadere il governo Yanukovich.

Immediatamente, le comunità filo-russe della regione del Donbass, Luhansk (69% popolazione filo-russa) e Donetsk (75%) si sono dichiarate autonome con il sostegno militare della Russia e sono state attaccate dal governo di Kiev. E la penisola di Crimea (68% della popolazione filo-russa) è stata immediatamente annessa dalla Russia.

Territori dove le elezioni avevano dato la maggioranza ai partiti filo-russi e che dopo l’EuroMaidan hanno scelto di rimanere nell’orbita dell’influenza russa.

(c) Nei mesi precedenti l’invasione russa del febbraio 2022, c’erano possibilità di trovare una soluzione che lo evitasse, poiché ci sono stati incontri tra Anthony Blinken, segretario di Stato americano e Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo. Al tavolo dei negoziati, tutte le proposte russe sono state respinte dagli Stati Uniti. Va detto che uno di loro, il più importante, quello che chiedeva all’Ucraina di impegnarsi a non aderire alla NATO per evitare che la Russia si sentisse minacciata, è stato respinto.

(d) Una volta iniziata l’aggressione russa, è sorta la possibilità di un cessate il fuoco. È stato in Turchia, alla fine di marzo 2022, che si sono incontrate le delegazioni di Kiev e Mosca.

In quei negoziati, è stato raggiunto un accordo di principio tra i rappresentanti di Volodomir Zelenski e quelli di Vladimir Putin: l’Ucraina ha permesso l’annessione della Crimea alla Russia, in cambio delle truppe russe che lasciavano i territori occupati dell’Ucraina ad eccezione di Lugansk e Donetsk che erano in attesa di chiarire il loro futuro amministrativo. Negoziati che si sono inaspettatamente interrotti a causa del ritiro della delegazione ucraina sotto la pressione di Regno Unito e Stati Uniti.

Questi fatti dimostrano che c’erano responsabilità da entrambe le parti di negoziare accordi che impedissero la guerra e, una volta scoppiata, di cercare un cessate il fuoco e negoziati.

Se non è stato raggiunto (negoziato tra Ucraina e Russia in Turchia alla fine di marzo 2022), è perché Boris Johnson e Joe Biden hanno dato garanzie a Kiev che avrebbero avuto tutto il sostegno economico, umanitario, logistico e militare se avessero continuato la guerra e che una volta che la Russia fosse stata in grado di ritirarsi, si erano impegnati a ricostruire l’Ucraina dagli effetti della guerra.

Una sinistra coerente avrebbe dovuto tenere conto di questi problemi e non stare dalla parte dell’una o dell’altra parte, ma al contrario, essere critica nei confronti di entrambi e mediare nella ricerca di una soluzione con un cessate il fuoco e negoziati che fermassero un’escalation bellica che potrebbe e può portare a uno scontro tra potenze nucleari.

Ma il principale compito incompiuto di quella sinistra è che non dovrebbe mai difendere la guerra come mezzo per risolvere i conflitti. Che la guerra giusta non esiste, che è un ossimoro. Quella violenza e per estensione la guerra è la soluzione peggiore per risolvere le controversie sociali o politiche a causa del terribile dolore che infligge alle popolazioni che la subiscono. Che le guerre possono essere evitate agendo sulle cause che le motivano.

Tra gli altri, forse il più importante, il militarismo che come ideologia viene imposto come strategia degli stati del capitalismo globale per imporre il loro controllo strategico in geopolitica.

Inoltre, per estendere il suo dominio sulle risorse sempre più scarse della crosta terrestre che ha bisogno di continuare con il suo modello di crescita distopica.

Un militarismo che avanza più profondamente nei paesi capitalisti del nord globale, quando osservato, come rafforzano i bilanci della difesa e il potere militare e optano per l’uso della violenza militare per risolvere i conflitti, come nel caso, tra gli altri, in Ucraina.

*Centro di Studi per la Pace “JM Delàs” di Barcellona

(da Publico.es)

27 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO