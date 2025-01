Israele non può perdere un’umanità che non ha mai avuto

Il 22 dicembre, pochi giorni prima di Natale, il comitato editoriale di Haaretz ha pubblicato un editoriale intitolato “Israele sta perdendo la sua umanità a Gaza”.

Il breve articolo delinea un timore che per anni è stato pervasivo tra i sionisti liberali: che i crimini perpetrati a Gaza stiano tradendo i valori di una colonia di coloni altrimenti onesta e morale. Il progetto sionista, per loro, è una sorta di Stato legittimo che solo ora non riesce ad essere all’altezza degli standard di condotta che ci si aspetta da lui.

Un’opera che voleva essere sia un’ammissione di colpa che un invito a fare meglio, alla fine non era altro che un resoconto fittizio della storia della colonia, che faceva appello a un’epoca migliore e più morale.

Togliendo di mezzo la storia della violenza derivante dalla colonia e dipingendo un quadro revisionista di un progetto moralmente onesto (anche se a volte problematico) e in definitiva legittimo, forse persino riformabile, hanno fatto ciò che molti sionisti liberali hanno tentato di fare per decenni: evitare una verità scomoda e ineludibile sul progetto a cui si aggrappano e che sostengono così disperatamente.

Non è mai esistito un Israele “buono”.

Il movimento sionista e gli orrori ad esso associati sono precedenti al progetto sionista stesso. Le radici della colonizzazione della Palestina da parte di coloro che si sarebbero chiamati sionisti risalgono agli anni Ottanta del XIX secolo, con i primi insediamenti piantati nella terra prima ancora che il Primo Congresso Sionista si riunisse nel 1897.

Questi primi sforzi, anche se in molti sensi furono un abietto fallimento, gettarono le basi per ciò che sarebbe accaduto di lì a poco.

Con la creazione e la ratifica del Programma di Basilea, il movimento sionista si trovò a coagularsi attorno a un obiettivo concreto: “stabilire una casa in Palestina per il popolo ebraico, garantita dal diritto pubblico”.

Sebbene l’ubicazione proposta per il progetto sarebbe stata in qualche modo messa in discussione al Sesto Congresso Sionista Mondiale di Basilea nel 1903 con la proposta dello Schema Uganda, in cui fu valutato e infine escluso un piano di colonizzazione dell’Uganda, le ambizioni coloniali del movimento sionista furono sempre chiare.

Negli anni successivi, la presenza dei sionisti continuò ad aumentare in Palestina, mentre i coloni continuavano a confluire nel progetto. Migliaia e migliaia di persone si unirono ai fiorenti insediamenti, acquisendo terre attraverso acquisti senza scrupoli negoziati con proprietari terrieri assenti e, di conseguenza, spingendo i palestinesi fuori dalle terre che le loro famiglie avevano chiamato proprie per alcune generazioni.

La società palestinese continuò a essere messa in discussione mentre gli aderenti al progetto sionista lavoravano per raggiungere i loro obiettivi territoriali e nazionali finali.

La natura coloniale di questi obiettivi non fu mai veramente nascosta. In una ormai famosa lettera a Cecil Rhodes scritta da Theodore Herzl.

Questa lettera, che ostentava la vera natura del progetto, affermava chiaramente: “Sei stato invitato a contribuire a fare la storia. Non si tratta dell’Africa, ma di un pezzo di Asia Minore; non si tratta di inglesi, ma di ebrei… Come mai, allora, mi rivolgo a te, visto che si tratta di una questione fuori mano per te? Come? Perché è qualcosa di coloniale”.

Herzl non era solo in questa analisi. Ze’ev Jabotinsky, il fondatore del sionismo revisionista, parlò proprio di questa natura coloniale nel suo discorso del 1923 sul Muro di Ferro, paragonando i palestinesi agli Aztechi e ai Sioux – che si erano trovati colonizzati da potenze esterne. Arrivò ad affermare che:

Ogni popolazione autoctona del mondo resiste ai colonizzatori finché ha la minima speranza di potersi liberare dal pericolo di essere colonizzata. È quello che stanno facendo gli arabi in Palestina e che continueranno a fare finché rimarrà una sola scintilla di speranza di poter impedire la trasformazione della “Palestina” in “Terra d’Israele”.

Altri leader del movimento sionista misero in pratica queste parole, non solo sfollando in massa i palestinesi, ma anche addestrandosi e armandosi per preparare ed eventualmente eseguire operazioni militari che avrebbero cercato di creare quelle che alcuni, come Ben Gurion, consideravano composizioni demografiche più favorevoli sul terreno.

Secondo le stime dello stesso Ben Gurion, la terra di Palestina sarebbe stata colonizzata con successo solo se la ripartizione demografica del territorio fosse stata del 70% di coloni sionisti e del 30% di popolazioni colonizzate (i pianificatori successivi hanno rivisto questa cifra fino a una ripartizione di 60:40).

Non sorprende quindi che nel 1929 circa un quinto dei contadini palestinesi fosse rimasto senza terra a seguito di attività coloniali che avrebbero favorito gli interessi del progetto e di coloro che lo sostenevano.

Con il passare del tempo, i palestinesi continuarono a organizzarsi e a diventare sempre più militanti nella difesa della loro terra, culminando con uno sciopero generale trasformato in Grande Rivolta nel 1936, che fu brutalmente represso dalle forze imperiali britanniche e dai loro partner sionisti.

Mentre il movimento nazionale continuava dopo il fallimento della rivolta del 1939, i palestinesi lottarono contro un movimento sionista sempre più militante e organizzato, che si sarebbe mosso per realizzare i suoi obiettivi negli anni Quaranta.

La Nakba, o “la catastrofe”, comportò la pulizia etnica di massa di oltre 750.000 palestinesi da più di 530 città, paesi e villaggi. Città come Jaffa furono assediate e spopolate sotto il fuoco dei cecchini sionisti e i bombardamenti. Villaggi come Deir Yassin furono invasi e rasi al suolo, con innumerevoli atrocità commesse contro le persone che chiamavano casa quei villaggi.

Oltre a essere una campagna di pulizia etnica, la Nakba fu anche una campagna di annientamento, che culminò con la morte di almeno 10.000-15.000 palestinesi. Questo periodo è quello che gli israeliani celebrano ogni anno come il periodo fondamentale per l’istituzione ufficiale della colonia.

Come ormai sappiamo, la pulizia etnica e la sottomissione dei palestinesi non si sarebbero fermate nel 1948 con la formazione ufficiale della colonia sionista – quella che il comitato editoriale di Haaretz sostiene abbia perso la sua “umanità” solo nell’ultimo anno.

Sulla scia della Nakba, migliaia di persone avrebbero vissuto sotto l’occupazione militare sionista, trovandosi brutalizzate, sfruttate e attaccate dai loro occupanti. I sionisti avrebbero espulso altre centinaia di migliaia di palestinesi nel 1967, nel tentativo di mettere il chiodo finale nella bara del movimento di liberazione palestinese, e più di 100.000 siriani, che si sono trovati occupati nelle alture del Golan.

Il progetto avrebbe poi continuato a occupare anche il Libano, fino allo sgombero forzato da parte dei combattenti della resistenza libanese – combattenti che hanno continuato la loro resistenza al sionismo fino a oggi.

Oggi, mentre milioni di persone vivono in campi profughi in tutta la regione, impossibilitati dalla colonia a tornare nelle loro terre d’origine, e altri milioni di persone soffrono per l’apartheid, il genocidio e le continue invasioni, i sionisti liberali si trovano nell’impossibilità di difenderlo.

La loro condanna delle azioni attuali del progetto non può permettere loro di farla franca con una storia revisionista in cui la colonia che vogliono preservare abbia mai avuto una legittimità morale, per non parlare del diritto di esistere.

Non può esistere un colonialismo “buono” o “morale”, per quanto disperatamente possano desiderare il contrario, né può esistere un governo “buono” o “morale” alla guida di un tale progetto – sia esso del Likud o del Labour.

La stessa fine del pezzo di Haaretz riassumeva i sentimenti del consiglio di amministrazione, terminando con quella che doveva essere una dichiarazione definitiva di condanna delle azioni del progetto e di coloro che lo hanno presumibilmente condotto sulla via del non ritorno:

Più prove emergono da Gaza, più diventa chiaro il quadro nauseante della nostra perdita di umanità. Il fatto che molti israeliani cerchino di negare le testimonianze su ciò che viene fatto lì non solo non aiuta Israele nell’arena internazionale, ma continua a legittimare crimini e ingiustizie che infangano il carattere morale e umano dell’intero Paese.

Dobbiamo chiederci quali prove oggi siano diverse da quelle che i palestinesi hanno sempre ostentato per decenni, e perché il problema centrale di questo genocidio sia, per sionisti come questi, lo stato del carattere morale e umano di un progetto che non dovrebbe e non può esistere in un mondo giusto.

I sionisti liberali, mentre lottano con la continua perdita di legittimità che il loro progetto sta affrontando, continueranno a propagandare la stessa storia di una colonia che può essere, e a un certo punto sarebbe stata, moralmente onesta, ma quelli di noi che conoscono la storia sapranno sempre meglio che impegnarsi seriamente con questa fantasia.

Il genocidio e l’occupazione dei palestinesi oggi non possono essere separati dalla storia della colonizzazione sionista della Palestina. Le vittime di oggi sono legate a quelle dei decenni passati – vittime di una Nakba che non è mai veramente finita, per quanto i sostenitori del progetto possano disperatamente desiderare il contrario.

Non dovremmo guardare a un passato immaginario in cui i colonizzatori erano in qualche modo più “morali” di oggi, ma guardare a un futuro senza occupazione sionista – un futuro in cui i milioni di persone sotto lo stivale del colonialismo sionista possano essere liberi.

Il progetto sionista non ha perso la sua umanità a Gaza, perché non ha mai avuto umanità da perdere.

* da MondoWeiss

9 Gennaio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO