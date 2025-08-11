Corteo No Ponte, attivista a rischio esproprio: “Mi incateno in casa”

“Non riusciranno mai a realizzare il progetto, quindi sono tranquillo” ha detto Andrea, una delle persone che rischia l’esproprio a Messina, nel caso in cui venisse effettivamente costruito il Ponte sullo Stretto.

“Ho già comprato le catene e mi incateno nel pilastro della mia alla veranda e non mi muovo da lì” ha poi aggiunto, prima della partenza del corteo organizzato a Messina nella serata di sabato 9 agosto.

