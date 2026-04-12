Torna in scena a Bologna “Venti da Genova”

A venticinque anni dal G8 del 2001 torna in scena “Venti da Genova”, uno spettacolo musicale di impegno civile che intreccia poesia rivoluzionaria e testimonianze. Un lavoro che dà voce ai fatti e alle emozioni che attraversarono Genova nel 2001, tra protesta e repressione.

Lo spettacolo andrà in scena giovedì 16 e venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21 alla Sala Gialla del DLF di Bologna (Via Stalingrado 12)

Nato nel 2021 in collaborazione con Archivi della Resistenza, lo spettacolo riprende vita anche grazie al contributo del Circolo Granma. In scena, artisti che quei giorni li hanno vissuti direttamente come manifestanti, tra cui il regista della troupe che filmò la morte di Carlo Giuliani e l’autore della canzone simbolo di quelle giornate.

I materiali documentari tratti dal volume “La rivoluzione non è che un sentimento. 20 interviste a 20 anni dal G8 di Genova” dialogano con testi originali, versi di Federico García Lorca e canzoni di lotta, dando forma a un intreccio di voci e parole che agiscono e prendono posizione sul presente.

“Venti da Genova” è un teatro politico che mette in relazione la Genova del 2001 con l’oggi: dalle nuove politiche securitarie alla gestione dell’ordine pubblico, fino ai più recenti fatti di cronaca che continuano a interrogare il rapporto tra Stato e dissenso. Dalla Strage di Bologna alle piazze contemporanee, la linea non è spezzata.

Al termine dello spettacolo seguiranno interventi e una discussione aperta con il pubblico.

Le iniziative proseguiranno sabato 18 e domenica 19 aprile con la festa “Oltre il Ponte”, a cura del Circolo Granma, presso il Parco della Zucca.

Perché la repressione non è solo memoria, ma un processo ancora in corso: nominarla e indagarla, oggi, è un atto politico.

In scena ci saranno: Alessio Lega, Davide Giromini, Mariagrazia Fiore, Maurizio Muzzi, Soledad Flemma, Giusi Salvia, Pic Scavone, Rocco Marchi

Con la partecipazione del Laboratorio del Teatro dell’Assedio

Direzione: Michelangelo Ricci; Regia: Il Teatro dell’Assedio

Produzione: Archivi della Resistenza, Il Teatro dell’Assedio, Circolo Granma

Un particolare ringraziamento alla Nuova Casa del Popolo di Ponticelli “La Casona”

12 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO