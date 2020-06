Noam Chomsky: Trump ha adottato la strategia del “viva la morte”

Mentre le proteste contro la violenza della polizia razzista colpiscono il Paese, il fascismo arriva alla Casa Bianca con Trump e la pandemia di COVID-19 persiste, questo Paese è in un momento cruciale.

Ho parlato di questo momento cruciale della storia con Noam Chomsky, noto come il padre della linguistica moderna, che è uno degli intellettuali più importanti del mondo e autore di oltre 100 libri, tra cui Hegemony o Survival, Failed States, Optimism Over Despair, Speranze e prospettive, Masters of Humankind e Chi sono i padroni del mondo?

Nella seguente intervista, Chomsky fornisce informazioni su come possiamo affrontare meglio il momento attuale e prepararci per un futuro che fa riflettere.

.

George Yancy: Prima di chiederti del COVID-19, vorrei iniziare chiedendoti una tua riflessione sull’orribile omicidio di George Floyd e su cosa pensi delle proteste che sono avvenute negli Stati Uniti e nel mondo. Sono particolarmente interessato alla tua risposta alla retorica di Trump di schierare i militari per reprimere una cosiddetta insurrezione.

Noam Chomsky: “L’omicidio orribile”, è vero. Cerchiamo di essere chiari sugli omicidi dei neri americani in atto proprio ora. La brutalità di alcuni poliziotti razzisti a Minneapolis costituisce una piccola parte del crimine.



È stato ampiamente notato che i tassi di mortalità per la pandemia sono molto più alti tra i neri. Uno studio recente ha scoperto che “gli americani che vivono in contee con popolazioni nere sopra la media hanno una probabilità tre volte maggiore di morire di coronavirus rispetto a quelli nelle contee bianche”.

Questo massacro dei neri è in parte il risultato di come le risorse sono state dedicate alla gestione della crisi, principalmente “in aree che sono risultate più bianche e più ricche“. Ma è radicato più profondamente in una storia orribile di 400 anni di razzismo violento.

Questa piaga ha assunto forme diverse da quando è stato istituito il più vizioso sistema di schiavitù nella storia umana – una base fondamentale per l’industria, la finanza, il commercio e la prosperità generale del Paese – ma al massimo è stata tamponata, non ha mai portato nemmeno lontanamente a una cura.



La schiavitù americana era unica non solo in termini di cattiveria, ma anche in quanto legata al colore della pelle. All’interno di questo sistema, ogni faccia nera era contrassegnata con l’emblema: “La tua natura deve essere schiava“.



Altre etnie sono stati trattate duramente. Ebrei e italiani erano così temuti e disprezzati, un secolo fa, che la legge sull’immigrazione razzista del 1924 fu progettata per vietare loro l’ingresso nel Paese, destinando così molti ebrei ai forni crematori. A sostegno, i razzisti dell’epoca sostenevano che dovevamo proteggerci dagli ebrei e dagli italiani che gestivano i principali sindacati criminali, da creature come Meyer Lansky e Al Capone e Bugsy Siegel. Ma alla fine furono assimilati. Lo stesso è successo con gli irlandesi.



Con i neri, tuttavia, è diverso. Sono considerati permanentemente inassimilabili in una società maledetta dal razzismo e dalla supremazia bianca. Per le vittime, gli effetti sono aggravati dai permanenti divari socioeconomici generati dal razzismo, intensificati dall’assalto neoliberista degli ultimi 40 anni, un grande vantaggio per la ricchezza estrema, un disastro per i più vulnerabili.



Il massacro dei neri americani procede sotto silenzio. Il presidente Trump, la cui malvagità non ha limiti, ha sfruttato il focus sulla pandemia per perseguire gli interessi del suo principale collegio elettorale, grande ricchezza e potere aziendale.

Un metodo è l’eliminazione delle normative che proteggono il pubblico ma non danneggiano i profitti. Nel mezzo di una pandemia che colpisce le vie respiratorie come mai prima, Trump si è mosso per aumentare l’inquinamento atmosferico, il che rende COVID-19 molto più mortale, al punto che decine di migliaia di americani potrebbero morire di conseguenza, riporta la stampa economica.

Come al solito, i decessi non sono distribuiti casualmente: “I più colpiti sono le comunità a basso reddito e le persone di colore“, coloro che sono costretti a vivere nelle aree più pericolose.



È fin troppo facile continuare. I manifestanti lo sanno molto bene. Non hanno bisogno di studi. Per molti è la loro esperienza vissuta. Le proteste non chiedono solo la fine della brutalità della polizia nelle comunità nere, ma una ristrutturazione dalle fondamenta delle istituzioni sociali ed economiche.



E stanno ricevendo un notevole sostegno, come vediamo non solo dalle azioni in tutto il Paese, ma anche dai sondaggi. Un sondaggio di inizio giugno “ha scoperto che il 64% degli adulti americani era ‘solidale con le persone che stanno protestando in questo momento’, mentre il 27% ha dichiarato di non esserlo e il 9% non aveva un’opinione.”



Possiamo paragonare questa reazione a un’altra occasione in cui si sono verificate simili proteste: nel 1992, dopo l’assoluzione degli agenti di polizia di Los Angeles che hanno picchiato Rodney King a morte. Seguì una settimana di rivolte, con oltre 60 morti, infine represse dalla Guardia Nazionale sostenuta dalle truppe federali inviate dal Presidente Bush. Le proteste erano per lo più limitate a Los Angeles, nulla rispetto a quello che stiamo vedendo oggi.



Trump ha una preoccupazione principale, il proprio benessere: come posso usare questa tragedia per migliorare le mie prospettive elettorali istigando le componenti più razziste e violente della mia base elettorale? I suoi istinti naturali richiedono violenza: “i cani più rabbiosi e le armi più minacciose che abbia mai visto“. E vuol mandare i militari a insegnare alla “feccia” una lezione che non dimenticheranno mai.



Il piano di Trump di “dominare” la popolazione con la violenza ha suscitato una rabbia diffusa, inclusa un’amara condanna da parte dell’ex capo dello Stato Maggiore congiunto. L’ammiraglio Mike Mullen ha infatti scritto: “In quanto uomo bianco, non posso rivendicare una perfetta comprensione della paura e della rabbia che gli afroamericani provano oggi…. Ma come qualcuno che è in giro da un po’, ne so abbastanza – e ne ho visto abbastanza – per capire che quei sentimenti sono reali e che sono dolorosamente fin troppo fondati“.



I cambiamenti negli ultimi due decenni sono forse un segno che ampie parti della popolazione stanno arrivando a riconoscere verità a lungo nascoste sulla nostra società, un raggio di luce nei tempi bui.

.

Ci viene spesso detto che gli Stati Uniti sono il Paese più potente del mondo. Siamo nutriti con una dieta di “eccezionalità americana”. Eppure, a livello globale, abbiamo il maggior numero di decessi dovuti a COVID-19. Eravamo sistematicamente impreparati. Come spieghi questa incongruenza e quale ruolo gioca Trump in tutto questo?

La mancanza di preparazione ha tre cause fondamentali: la logica capitalista, la dottrina neoliberista e il carattere della leadership politica. Vediamoli brevemente.



Dopo il contenimento dell’epidemia di SARS del 2003, gli scienziati erano ben consapevoli che era probabile una nuova pandemia e che poteva essere causata da un altro coronavirus. Sapevano anche come prendere le misure per prepararsi.

Ma la conoscenza non è abbastanza. Qualcuno deve usarla. Il candidato ovvio sono le compagnie farmaceutiche, che dispongono di tutte le risorse necessarie e di enormi profitti, in gran parte grazie ai brevetti esorbitanti concessi negli accordi etichettati come di “libero scambio”. Ma furono bloccati dalla logica capitalista. Non ci sono profitti nel prepararsi a una possibile catastrofe e, come l’economista Milton Friedman ha declamato all’alba dell’età neoliberista, 40 anni fa, l’unica responsabilità di una società privata è quella di massimizzare il valore per gli azionisti (e la ricchezza della gestione).

Fino al 2017, le principali compagnie farmaceutiche hanno respinto una proposta dell’Unione Europea per accelerare la ricerca sui patogeni, incluso il coronavirus.



L’altro candidato è il governo, che ha anche le risorse necessarie e ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo della maggior parte dei vaccini e dei farmaci. Ma quel percorso è bloccato dalla dottrina neoliberista che ha prevalso da quando Reagan ci ha informato che il problema è il governo – ciò significa che le decisioni non devono essere prese dal governo, che è in qualche misura influenzato dai cittadini, ma lasciate alle innumerevoli tirannie private che sono gli agenti primari (e i beneficiari) del trionfo neoliberista. Quindi anche il governo è escluso.



Il terzo fattore sono le singole presidenze. Restando negli Stati Uniti, il presidente George H.W. Bush aveva istituito un Comitato dei consiglieri per la scienza e la tecnologia (PCAST) per tenere il presidente al corrente di importanti questioni scientifiche. Uno dei primi atti del presidente Obama, assunto l’incarico nel 2009, è stato commissionare uno studio PCAST ​​su come affrontare una pandemia. Fu fornito alla Casa Bianca poche settimane dopo. L’amministrazione Obama, orientata alla scienza, ha proceduto alla realizzazione di un’infrastruttura di pandemia che ha pianificato una risposta precoce alle minacce di malattie infettive.

Ciò è avvenuto fino al 20 gennaio 2017, quando il presidente Trump è entrato in carica e in pochi giorni ha iniziato a smantellare l’intera infrastruttura scientifica del ramo esecutivo, compresi i preparativi per la pandemia, e in effetti è passato a rifiutare in generale il compito della scienza di informare la politica, cancellando le iniziative bipartisan che dalla Seconda guerra mondiale avevano consentito lo sviluppo della moderna economia dell’alta tecnologia.

Oltre a ciò, Trump ha cancellato i programmi in cui gli scienziati lavoravano con i colleghi cinesi per indagare sui coronavirus. Ogni anno, ha tagliato i finanziamenti ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Ciò è continuato con la sua proposta di bilancio del febbraio 2020, mentre la pandemia infuriava, chiedendo ulteriori tagli al CDC (aumentando allo stesso tempo i sussidi alle industrie dei combustibili fossili).

Gli scienziati sono stati sistematicamente sostituiti da funzionari del settore che avrebbero assicurato che il profitto privato fosse massimizzato qualunque fosse l’impatto sul pubblico. Le decisioni di Trump concordano con il giudizio del suo esperto preferito, Rush Limbaugh, a cui ha assegnato la Medaglia presidenziale della libertà. Ci insegna che la scienza è uno dei “quattro angoli dell’inganno”, insieme al mondo accademico, ai media e al governo, che “sussistono in virtù dell’inganno“.

La massima guida dell’amministrazione fu articolata in modo più eloquente dal principale generale di Franco nel 1936: “Abbasso l’intelligenza! Viva morte!”



Di conseguenza, gli Stati Uniti erano “sistematicamente impreparati” quando è arrivata la pandemia.

.



A febbraio, Trump ha detto che COVID-19 sarebbe semplicemente scomparso, che “un giorno, come un miracolo, sparirà”. Si sbagliava profondamente e quindi incolpava la Cina, anche “razzializzando” la malattia. Alcuni affermerebbero che Trump ha del sangue sulle mani a causa della sua grave cattiva gestione di COVID-19. Quali sono le tue idee riguardo a questo?



Decine di migliaia di americani sono morti a seguito dell’impegno dedicato da Trump al suo collegio elettorale primario: quello che possiede la ricchezza estrema e potere aziendale.

La sua malevolenza è persistita dopo che la malattia ha colpito. Alcune settimane dopo la scoperta dei primi sintomi lo scorso dicembre, gli scienziati cinesi hanno identificato il virus, sequenziato il genoma e fornito le informazioni all’OMS e al mondo. I paesi dell’Asia e dell’Oceania hanno reagito immediatamente e la situazione è ampiamente sotto controllo. Altri hanno agito in modo diverso.

Trump è arrivato per ultimo. Per due mesi cruciali, i funzionari dell’intelligence e della salute degli Stati Uniti hanno cercato di catturare l’attenzione della Casa Bianca, invano.

Infine, Trump se ne è accorto – probabilmente quando il mercato azionario si è schiantato. Da allora è stato il caos.



Non sorprende che Trump e i suoi servi si siano scontrati disperatamente per trovare un capro espiatorio da incolpare per i suoi crimini contro gli americani, ignaro di quante altre persone massacrasse. Scartare e poi ritirarsi dall’OMS [Organizzazione mondiale della sanità] è un colpo sadico contro gli africani, gli yemeniti e molte altre persone povere e disperate che erano state protette dalle malattie dilaganti dall’assistenza medica dell’OMS, anche prima che il coronavirus colpisse, e che ora affrontano nuove catastrofi in aggiunta. Possono essere lasciate indietro se questo migliora le sue prospettive elettorali.



L’accusa di Trump contro l’OMS, che è troppo ridicola per essere discussa, è che sia controllata dalla Cina. Tirandosene fuori, aumenta l’influenza cinese. Ma è ingiusto criticarlo dicendo che è un folle. Il risultato sottolinea solo il fatto che non si è mai preoccupato di tutto ciò.

.

Parlando di responsabilità e sangue sulle proprie mani, una certa interpretazione dei diritti individuali sembra prevalere su una responsabilità sociale collettiva per molti negli Stati Uniti che non osservano le raccomandazioni dell’OMS e del CDC, incluso un palese rifiuto di indossare mascherine. Cosa ne pensi? sta alimentando questa rabbia e mancanza di responsabilità nei confronti della salute e della sicurezza degli altri?



I repubblicani hanno una totale fiducia nel presidente, non importa quanto le sue azioni li danneggino. La sua immagine divina è amplificata da coloro che lo circondano, grazie alla sua campagna di successo per sbarazzarsi di tutti tranne i fedelissimi, come il secondo segretario di Stato Mike Pompeo, che sostiene che Dio potrebbe aver inviato Trump sulla Terra per salvare Israele dall’Iran.

I compagni evangelici di Pompeo, la più grande base di sostenitori di Trump, probabilmente sono d’accordo. E sentono quasi le stesse cosette dal Partito repubblicano, che ha praticamente abbandonato qualsiasi briciolo di integrità e adorato in modo abietto qualunque cosa faccia. Lo stesso vale per la sua camera di eco dei media. Gli studi hanno dimostrato che la principale fonte di informazione per i repubblicani sono Fox News, Limbaugh e Breitbart.

In effetti, si è sviluppata una diade interessante: Trump emette alcune dichiarazioni casuali, è osannato da Sean Hannity come una scoperta rivoluzionaria e la mattina successiva Trump si rivolge a Fox News per scoprirne le opinioni.



I sondaggi dell’opinione pubblica svelano le conseguenze. Un sondaggio di Pew ad aprile, quando la responsabilità di Trump per il disastro in crescita è andata al di là di un serio dibattito, ha rivelato che l’83 percento dei repubblicani e dei sostenitori repubblicani ha giudicato la risposta di Trump allo scoppio eccellente o buona (rispetto al 18 percento dei democratici e dei sostenitori democratici).

Stanno ascoltando un presidente che ha paragonato il virus all'”influenza regolare” e che a metà aprile ha twittato le istruzioni ai suoi sostenitori per “LIBERARE LA VIRGINIA, e salvare il grande secondo emendamento. È sotto assedio!” Il secondo emendamento non ha la minima rilevanza, ma Trump sa quali pulsanti premere. Stava, chiaramente, sollecitando le sue truppe a prendere le armi, parte dei suoi più generali tentativi di incoraggiare i manifestanti armati a violare gli ordini negli stati con governatori democratici (come la Virginia), in un momento in cui c’erano quasi 50.000 morti registrate.



Uccidiamo più americani, non solo yemeniti e africani, se miglioreranno le mie prospettive elettorali. “Abbasso l’intelligenza! Viva morte!”



Quando escludiamo le operazioni di Astroturf (una tecnica di marketing, NdT) e la fervente lealtà della base elettorale, non è chiaro se sia rimasto qualcosa di un appello ai “diritti individuali” in qualsiasi senso.



Né è chiaro che i manifestanti prevalgono sulla responsabilità sociale. Evidentemente non la vedono così. Sarebbero sconvolti dall’idea che ciò che stanno facendo sia simile alle persone con fucili d’assalto che corrono per le strade sparando a caso, anche se il confronto è appropriato. Non pensano di mettere in pericolo nessuno. Piuttosto, stanno seguendo il loro riverito leader nel protestare contro uno sforzo della “sinistra radicale”, forse “su istruzioni della Cina”, di “distruggere i loro diritti elementari” e persino di portar via le loro armi.



Questi sono tutti ulteriori segnali del fatto che il Paese è in gravi difficoltà – e alla luce del potere degli Stati Uniti, il mondo con esso.

.

A parte l’incompetenza di Trump, cosa bisogna fare a livello globale per poter prevenire un’altra pandemia e cosa dobbiamo fare per prepararci meglio in futuro?



Non credo che “incompetenza” sia la parola giusta. È abbastanza competente nel perseguire i suoi obiettivi primari: arricchire i ricchi, accrescere il potere e il profitto aziendale, mantenere la sua base ferma mentre li trafigge alla schiena e concentra il potere nelle sue mani, smantellando il ramo esecutivo e intimidendo i congressisti repubblicani che accettano timidamente quasi tutto. Non ho sentito da loro nessuna critica quando Trump ha licenziato lo scienziato responsabile dello sviluppo del vaccino per aver osato mettere in discussione una delle cure ciarlatane che sta promuovendo.

Vi è un silenzio tombale da questi ranghi mentre egli porta avanti una epurazione degli ispettori generali, che impongono alcuni controlli sulla palude che ha creato a Washington, insultando anche uno dei più rispettati senatori repubblicani, l’86enne Chuck Grassley, che ha dedicato la sua lunga carriera alla creazione di questo sistema.



È un risultato impressionante.



Ciò che deve essere fatto a livello globale è seguire i consigli che gli scienziati stanno fornendo. È probabile una nuova pandemia, probabilmente peggiore di questa a causa del riscaldamento globale, che potrebbe diventare arrostimento climatico con altri quattro anni di peste di Trump.

Devono essere fatti dei passi per prepararsi, tipo quelli che erano stati raccomandati nel 2003 e che erano stati perseguiti in piccola parte fino a quando Trump ha iniziato a usare la sua palla da demolizione.

Dovrebbe esserci una cooperazione internazionale nella ricerca di coronavirus e altri potenziali pericoli, sviluppando le conoscenze scientifiche necessarie per un rapido sviluppo di vaccini e farmaci per alleviare i sintomi e implementando piani di emergenza da attuare se una pandemia colpisse ancora.



Per gli Stati Uniti in particolare, ciò significa estromettere dalla società il dogma neoliberale, che ha avuto amare conseguenze nel campo della salute (e molti altri). Il modello di business per gli ospedali, senza sprechi o capacità inutilizzata, è un invito al disastro. Più in generale, il sistema sanitario privatizzato altamente inefficiente è un onere gravoso per la società, con il doppio dei costi di altri paesi sviluppati e alcuni dei risultati più scarsi.

Un recente studio di Lancet stima che il suo costo annuale sia di quasi 500 miliardi di dollari e 68.000 morti in più. È scandaloso che gli Stati Uniti non possano salire al livello di altre società e si affidino invece al sistema di assistenza sanitaria universale più crudele e costoso: i pronto soccorso. Se riesci a trascinarti ad un pronto soccorso, puoi forse ottenere una cura, seguita da una fattura da saldare.



Lo stesso dogma neoliberista impedisce al National Institutes of Health di andare oltre la ricerca e lo sviluppo essenziali per i farmaci ed arrivare ai test e alla distribuzione, aggirando le società private e implementando le disposizioni del diritto degli Stati Uniti, costantemente ignorate, che richiedono che i farmaci prodotti con l’assistenza del governo (praticamente tutti) debbano essere disponibili al pubblico a costi ragionevoli. Gli studi più accurati su questi argomenti che conosco sono di Dean Baker, che stima enormi risparmi senza alcuna perdita di innovazione se vengono introdotte tali misure (vedi il suo libro Rigged, disponibile gratuitamente).



Questo è solo un semplice inizio. Ci sono profondi problemi sociali, culturali e istituzionali che dovrebbero essere affrontati.

.

Supponendo che le elezioni di novembre siano prossime, credi che Trump utilizzerà lo strumento dei brogli per rimanere al potere? Se ciò dovesse accadere, cosa prevedi in termini politici?

Trump e soci stanno già spingendo energicamente quella truffa, e non per la prima volta. Sanno di essere a capo di un partito di minoranza e devono ricorrere all’inganno e alla frode per mantenere il potere politico. E per loro è in gioco molto. Altri quattro anni consentirebbero loro di garantire che le loro politiche di estrema destra prevarranno per una generazione, indipendentemente da ciò che la popolazione vuole.

Questo è stato l’obiettivo della strategia McConnell di mettere la magistratura, dall’alto fino il basso, nelle mani di giovani giuristi di estrema destra che possono bloccare programmi di interesse pubblico. La perdita delle elezioni potrebbe condannare il loro progetto.

Per Trump, personalmente, le prospettive di sconfitta possono essere gravi, anche se psicologicamente è in grado di accettarlo come un normale essere umano. Potrebbe essere vulnerabile a gravi accuse legali in caso di perdita dell’immunità. E con il Partito repubblicano che si è arreso alla sua autorità, in stile nordcoreano, deve affrontare pochi ostacoli. Possiamo lasciare il resto all’immaginazione.

.



Mi rendo conto che questo sembra distopico, ma chi può dire che Trump, per pura brama di potere, non galvanizzerà una milizia per sostenere il suo desiderio di rimanere al potere? Qualche idea?



Non può essere escluso. Come ampiamente riconosciuto, il Paese sta affrontando una crisi costituzionale a lungo termine. Il Senato è un’istituzione radicalmente non democratica, in misura minore il collegio elettorale. Per ragioni demografiche e strutturali, una piccola minoranza di elettori suprematisti bianchi, cristiani, rurali, tradizionali, spesso bianchi, può mantenere il controllo in misura anche al di là di ciò che i democratici meridionali razzisti esercitavano prima che la “strategia meridionale” di Nixon li portasse nell’ovile repubblicano.

E questo è praticamente immutabile dall’emendamento costituzionale. Non è impossibile che nelle mani di Trump, la crisi imminente potrebbe precipitare molto rapidamente.

.

Noam, so che preferisci non parlare molto di te, ma a 91 anni come stai affrontando personalmente il nostro surreale momento storico sotto il COVID-19?



In termini strettamente personali, non è una grave difficoltà per me e mia moglie. Per molti altri, è una storia radicalmente diversa. Il momento è davvero surreale. Il futuro sarà modellato dal modo in cui emergeremo dalla crisi. Le forze che ne sono responsabili, responsabili per l’assalto neoliberista alla popolazione – che è stato evidentemente intensificato- non tornano indietro in silenzio.

Stanno lavorando incessantemente per garantire che ciò che emergerà sia una versione più dura e più autoritaria di ciò che avevano creato nel loro stesso interesse. Ci sono forze popolari che cercano di cogliere le attuali opportunità per invertire le catastrofi del recente passato e di avanzare in un mondo molto più umano e dignitoso. E, soprattutto, affrontare le crisi molto più gravi che si profilano.



Ci riprenderemo dalla pandemia, ma a un costo terribile. Non ci riprenderemo dal continuo scioglimento delle calotte polari e dalle altre conseguenze dell’arrostimento della terra, che renderà invivibili molte delle aree del pianeta in tempi non troppo lunghi, se continuiamo nel nostro corso attuale. Altri quattro anni di malignità di Trump aumenteranno drasticamente le difficoltà nell’affrontare questa imminente catastrofe – anche se sfuggiamo alla minaccia della guerra nucleare terminale che Trump sta intensificando, smantellando il regime di controllo degli armamenti che offriva protezione e corse per sviluppare nuovi e altri pericolosi mezzi di distruzione che minano la nostra sicurezza.

